In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist in einem Wohngebiet in Frontenhausen im Kreis Dingolfing-Landau der Dachstuhl eines Neubaus völlig ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilt, wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf bis zu 150.000 Euro geschätzt.

Blitzeinschlag oder technischer Defekt

Das Feuer war gegen 0.30 Uhr im Dachstuhl des unbewohnten Neubaus ausgebrochen. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Die Polizei vermutet einen Blitzeinschlag. Es kann sich aber auch um einen technischen Defekt handeln. Ermittler der Polizei Dingolfing suchen jetzt nach der Brandursache.