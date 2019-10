Bahnhof Neufahrn in Niederbayern: Dachstuhl brennt

Feueralarm in Neufahrn in Niederbayern. Dort ist im Dachstuhl des Bahnhofs ein Schwelbrand ausgebrochen. Wie die Polizei auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks mitteilt, dauern die Löscharbeiten noch an. Berichte über Verletzte gibt es derzeit nicht. Laut Polizei wird das Bahnhofsgebäude aktuell umgebaut. In dem Gebäude befinden sich auch Wohnungen.

Behinderungen für Bahnreisende

Aufgrund des Feuerwehreinsatzes ist der komplette Bahnhof gesperrt. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, verkehren die Züge aus Richtung München nur bis Landshut, wo sie vorzeitig enden. Die Züge aus Regensburg fahren bis Eggmühl und enden dort. Zwischen Landshut und Eggmühl hat die Deutsche Bahn bereits einen Schienenersatzverkehr eingerichtet. Mit den Bussen dauert die Fahrt rund 50 Minuten länger.

Die Sperrung des Bahnhofs wird laut DB noch bis 8.30 Uhr andauern.