17.03.2019, 12:55 Uhr

Dachstuhl ausgebrannt - Sechsstelliger Sachschaden

Aus bislang noch ungeklärter Ursache ist am Sonntagmorgen der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Obernburg (Lkr. Miltenberg) in Flammen aufgegangen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.