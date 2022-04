"Dachauer Prozesse": Ein vergessenes Kapitel Zeitgeschichte

In der Ausstellung "Was bleibt?" in der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg, die sich der Nachkriegsgeschichte des Lagers und der ehemaligen Häftlinge widmet, ist eine Filmaufnahme, natürlich in Schwarzweiß, aus dem sogenannten "Dachauer Flossenbürg-Prozess" zu sehen. Eine Zeugin identifiziert darin einen der Täter des Außenlagers Wolkenburg. Die Filmaufnahme steht für ein weitgehend unbekanntes Kapitel Nachkriegsgeschichte: Die "Dachauer Prozesse", die stets im Schatten der "Nürnberger Prozesse" standen. Das will jetzt die Gedenkstätte Dachau mit einer Ausstellung ändern.

Ausstellungseröffnung zum Jahrestag der Befreiung

Am heutigen Freitag vor 77 Jahren, am 29. April 1945 befreite die US-Armee das Konzentrationslager Dachau. Für mehr als 30.000 Häftling war im KZ Dachau der Tag der Freiheit gekommen. Die KZ-Gedenkstätte Dachau hat aus diesem Anlass heute eine Ausstellung zu den "Dachauer Prozessen" eröffnet. Denn mit der Befreiung begann die juristische Aufarbeitung der Verbrechen. Die amerikanische Militärjustiz, aber auch befreite Häftlinge, sicherten in den Lagern sofort Beweise.

Militärjustiz verhandelte in Dachau gegen Flossenbürger Täter

In Dachau standen keineswegs nur die Täter aus diesem KZ vor Gericht. Hier verhandelte die amerikanische Militärjustiz auch gegen SS-Männer und Kapos aus den KZs Mauthausen, Mittelbau-Dora, Buchenwald und Flossenbürg.

Die deutsche Kino-Wochenschau berichtete: "In dem Gerichtsgebäude des ehemaligen KZ-Lagers Dachau verantworten sich zurzeit 52 SS-Wachen und Kapos vor einem amerikanischen Militärgericht wegen Mord, Misshandlung, Aushungerung und Folterungen der Gefangenen des früheren KZ-Lagers Flossenbürg." Das Tragische an dem Prozess war, dass vor allem Kapos vor Gericht standen, also Häftlinge, die sich zu Handlangern der SS machen ließen, sagt Gedenkstättenleiter Jörg Skriebeleit. "Vieler der SS-Angehörigen wird man nicht habhaft. Der Großteil des SS-Personals kommt ungeschoren davon, auch in den folgenden Jahrzehnten."

Skriebeleit: Prozess machte erstmals Nazi-Verbrechen justiziabel

Der letzte Kommandant des KZ Flossenbürg, Max Koegel, ist zu der Zeit noch auf der Flucht, er wird sich nach seiner Festnahme das Leben nehmen. SS-Hauptscharführer Ludwig Baumgartner, einer der gefürchtesten SS-Männer wird nie gefasst. Dennoch sind die "Dachauer Prozesse" aus der Sicht von Skriebeleit nicht hoch genug einzuschätzen. "Der Dachauer Flossenbürg Prozess, wie die anderen auch, macht das erste Mal die Kriegs-, die Menschheitsverbrechen der Nationalsozialisten öffentlich und justiziabel." Denn amerikanische Untersuchungskommissionen fuhren gezielt in die befreiten Konzentrationslager, sicherten Spuren und Beweise für die Verbrechen der SS.

Urteile nach dem "common design"

Geurteilt wurde nach dem sogenannten "common design", erklärt Gabriele Hammermann, die Leiterin der Gedenkstätte Dachau. "Das bedeutete, dass jemand, der sich bereit erklärt hat, einer verbrecherischen Organisation beizutreten, auch persönliche Verantwortung übernehmen musste für das, was er damals getan hatte und das ist in der bundesrepublikanischen Rechtsgeschichte über viele Jahrzehnte nicht passiert, sondern das ist erst jetzt bei diesen letzten Verfahren gegen frühere Täter wieder sehr, sehr wichtig geworden. Die persönlichen Verantwortungen wurden in Deutschland über viele Jahrzehnte mit dem sogenannten Befehlsnotstand ausgehebelt."

Mit dem "common design" war es möglich, gegen ganze Tätergruppen gleichzeitig zu verhandeln, sagt Ausstellungsleiter Christoph Thonfeld. "Wenn der Betrieb des Konzentrationslagers insgesamt als strafbare Handlung etabliert wird durch die Beweisführung, dann ist die wissentliche und willentliche Mitwirkung an dieser Gesamtunternehmung Konzentrationslager eine Straftat ohne dass man im Einzelnen nachweisen muss der Angeklagte X hat am Tag Y den Gefangenen Z misshandelt oder sonst wie Gewalt angetan."

Polizei nutzt ehemaliges Gerichtsgebäude

Von 1945 bis 1948 wickelt die amerikanische Militärjustiz in Dachau 400 Verfahren mit 2.000 Angeklagten ab. Das Gebäude, in dem die Prozesse stattfanden, gehört heute nicht zur Gedenkstätte Dachau. Es liegt auf dem benachbarten Areal der Bayerischen Bereitschaftspolizei. Das Gebäude ist von hohem zeitgeschichtlichen Wert, betont Gabriele Hammermann. An einer Wand fällt eine graue Tür auf: EXIT steht hier auf einem Schild. Es stammt noch aus der Zeit der Prozesse. Durch diese Tür gingen die Angeklagten in den Gerichtssaal. Am anderen Ende der Halle ist eine Landkarte auf die Wand gemalt. Mit Lack überzogen, hat sich die Karte sehr gut erhalten. Mit kleinen Länderflaggen sind die vier Besatzungszonen markiert und mit roten Punkten die früheren Konzentrationslager. Die Karte wurde in dem Prozess genutzt, um einen geografischen Überblick über das KZ-System zu bekommen.

Während der Schwurgerichtssaal in Nürnberg, in dem die „Nürnberger Prozesse“ stattfanden, heute ein Museum ist, dient die Halle, in der die "Dachauer Prozesse" über die Bühne gingen, der Bayerischen Bereitschaftspolizei dazu, Straßenreinigungsfahrzeuge unterzustellen.