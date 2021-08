Dachauer Ersatz-Volksfest auf der Thoma-Wiese: Wie lief es?

Hendl, Obazda oder eine kühle Mass. All das konnten Besucher jetzt 17 Tage lang im Biergarten auf der Thoma-Wiese in Dachau genießen. Richtige Bierzelte konnten dieses Jahr zwar keine aufgestellt werden, als Ersatz kam aber auch der Biergarten erstaunlich gut an.

Laut Festwirt Ewald Zechner kamen jeden Tag über 1.000 Gäste - und das obwohl es das Wetter nicht unbedingt gut meinte. Entweder war es sehr heiß oder es schüttete in Strömen. Er habe als Wirt noch nie so viele glückliche Gesichter gesehen und sei froh, dass er sich getraut habe, die Idee mit dem Biergarten umzusetzen.

Schausteller hätten sich mehr Besucher gewünscht

Auf der anderen Seite der Thoma-Wiese, mit separatem Eingang und räumlich durch einen Zaun vom Biergarten getrennt, befand sich der sogenannte Freizeitpark mit Buden und Fahrgeschäften. Beide Bereiche hatten ein eigenes Hygienekonzept und auch eine Registrierung war notwendig.

Insgesamt besuchten den Freizeitpark zwar über 40.000 Menschen, normalerweise sei man aber andere Besucherzahlen gewöhnt, so Schausteller Pierre Bussjäger. Minusgeschäft hätten sie zwar nicht gemacht, aber ein paar mehr Familien wären schon schön gewesen. Trotzdem betont er, sei man dankbar, dass Dachau überhaupt etwas gemacht hat. Viele Städte hätten sich das nicht getraut.

Dachauer Kulturamt ist zufrieden

Familie Bussjäger ist schon seit 53 Jahren mit einem Ringewerfen Stand am Dachauer Volksfest. Die Stadt hatte auch bei der Auswahl der Schausteller darauf geachtet, dass gerade die Buden einen Platz bekommen, die schon seit Jahrzehnten jedes Jahr auf dem Volksfest stehen.

Beim Dachauer Kulturamt ist man jedenfalls froh, dass man den Schritt gewagt hat, eine solche Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Und auch die meisten Dachauer waren einfach nur froh, dass mal wieder was los war.