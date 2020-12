Dachau: Bayernweit erste berührungslose Ampelsensoren

In Dachau gibt es jetzt die angeblich erste Fußgängerampel mit berührungslos benutzbaren Ampelsensoren in Bayern. Gerade in Corona-Zeiten dürfte das gut ankommen.

Radarsensoren sorgen für Grün bei den Fußgängern

Die beiden schwarzen Geräte an den Ampelmasten müssen nicht mehr gedrückt werden. Vielmehr reagieren sie automatisch, wenn man sich mit der Hand "oder jedem anderen Körperteil der Wahl" auf etwa 20 Zentimeter nähert, wie die Stadt mitteilt. Die neue Ampel arbeitet mit Radarsensoren und steht in der Mittermayerstraße. Kosten entstehen ihr durch das innovative Gerät in der Mittermayerstraße nicht: Es handelt sich dabei um einen Praxistest der Herstellerfirma.

Auch eine "sehende" Ampel gibt's in Dachau

Schon seit dem Frühjahr gibt es auch in der Münchner Straße ein ungewöhnliches Modell: Infrarotkameras "sehen", wenn ein Fußgänger über die Straße will, und die Ampel wechselt automatisch auf Grün.