Dach in der Luft - Spektakuläre Sanierungsmaßnahmen in Landshut

Im Zuge der Sanierung der Landshuter Stadtresidenz, wurde das 240 Jahre alte Dach der Hofküche in die Höhe gehievt. Dort bleibt es erstmal hängen und wird von unten saniert, teilt das Staatliche Bauamt Landshut mit.

Kupferdach hängt an Baugerüst

Insgesamt 13 Seilzüge haben das zwölf mal zwölf Meter große Kupferdach drei Meter hoch gezogen - es hängt nun am Baugerüst. Weil das Dach in großen Teilen noch im Originalzustand von 1780 ist, muss es von unten saniert werden, um die originale Kupferabdeckung nicht zu zerstören, so das Bauamt. Die Sanierung der Stadtresidenz führt das Staatliche Bauamt Landshut projektleitend im Auftrag der Bayerischen Verwaltung der Staatlichen Schlösser, Gärten und Seen durch.

Stadtresidenz wird generalüberholt

Mit der Stadtresidenz wird seit Anfang dieses Jahres eines der Wahrzeichen der niederbayerischen Stadt generalüberholt. Sie ist der älteste Renaissance-Palast nördlich der Alpen und wurde nach italienischem Vorbild errichtet. Gut 45 Millionen Euro kosten die Baumaßnahmen. Vergangene Woche war die Isarpromenade bereits wegen Sanierungsarbeiten an der Residenz gesperrt worden.