Da kannst du lange warten – Bushäuschen ohne Haltestelle

Noch kein Jahr alt ist das Wartehäuschen unterhalb der Kreuzung in der Erlanger Sebastianstraße und dennoch wird es schon seit längerem nicht mehr genutzt. Die Busse dreier Linien rauschen am Häuschen vorbei, denn die eigentliche Haltestelle wurde etwa 100 Meter nach hinten in der Straße verlegt. Das Wartehäuschen allerdings nicht.

Verkehrssituation soll verbessert werden

Grund für die Verlegung: Direkt vor der einstigen Haltestelle befindet sich auch die Einfahrt zu einem großen Autohof. Die Lastwagen fahren sozusagen im Sekundentakt ein und aus, kommen hier noch die Busse hinzu, wird es oft eng. Regelmäßig staute sich der Verkehr in der Vergangenheit hoch bis auf die vielbefahrene Kreuzung, vor allem, wenn im Umfeld noch Bauarbeiten durchgeführt wurden. Wartende Fahrgäste vermissen ihr Dach über dem Kopf. Eine junge Mutter mit zwei Kindern klagt darüber, hier schon mehrfach im Regen gestanden zu haben. Eine Anwohnerin älteren Semesters vermisst eine Sitzgelegenheit an der provisorischen Haltestelle, von Vorteil aber sei nun, dass sie quasi nur noch 50 Meter zu laufen habe.

Ortsbeirat über Verlegung uneinig

Das Thema "Wartehäuschen ohne Bushaltestelle" beschäftigt auch schon seit einiger Zeit den Ortsbeirat Erlangen-Tennenlohe. Im Beirat herrscht keine Einigkeit darüber, ob die Bushaltestelle dauerhaft verlegt werden soll oder nicht. Herbert Lerche vom Ortsbeirat zieht eine positive Zwischenbilanz. Die verlegte Haltestelle habe sich bewährt. Zwar ärgere sich der eine oder andere über das fehlende Wartehäuschen, die Verkehrssituation an der Kreuzung aber habe sich definitiv entspannt. Früher mussten Autofahrer an diesem neuralgischen Punkt eine Zeit lang auf der Kreuzung warten. Einige Anwohner sehen das Problem zum Teil nur verlagert, denn derzeit befinden sich die Bushaltestellen für beide Richtungen quasi auf gleicher Höhe, kommen zwei Busse gleichzeitig, könnte es wieder eng werden in der Sebastianstraße.

Kein Platz für Wartehäuschen

Manche Sachen müsse man einfach ausprobieren, sagt Josef Weber vom Baureferat Erlangen. Die provisorische Haltestelle funktioniere gut, das Wartehäuschen könnte bald versetzt werden. Ausgraben, hochheben, wieder neu einbuddeln – kein großer Aufwand, so der Leiter des Baureferats. Allerdings gebe es ein neues Problem. Dort, wo sich derzeit die vorübergehende, verlegte Haltestelle befindet, ist kein Platz für das Wartehäuschen. Denn direkt anliegend ist ein Privatgrund. Entweder der Eigentümer des Grundstücks verkauft einen Teil seines Gartens an die Stadt oder das Wartehäuschen muss noch weiter nach Norden ziehen. Der Ortsbeirat Tennenlohe will demnächst einen Ortstermin mit Anwohnern durchführen. Er soll mehr Klarheit bringen, ob das Haltestelle "Wetterkreuz" dauerhaft verlegt werden soll. Es wird also wohl noch ein Weilchen dauern, bis dem Wartehäuschen wieder neues Leben eingehaucht wird.