D-Day in Ichenhausen: Der Adlerwirt kapituliert

Josef Demharter: Wirt, Braumeister, Briefschreiber

Inzwischen ist sie ein Haus der Begegnung. Eine andere Begegnungsstätte in Ichenhausen: der Gasthof Adler, erbaut 80 Jahre vor der Synagoge. Wie oft in kleinen Orten ist der Wirt neben Pfarrer, Lehrer und Bürgermeister eine bestimmende Figur; manchmal ist er in Personalunion selbst Bürgermeister. Auch der Adlerwirt übt ab Juni 1945 das Bürgermeisteramt aus - auf Befehl der Besatzungsmacht, die ihn mit vorgehaltener Waffe zwangsverpflichtet. Die Amerikaner können sich keinen Besseren denken.

Von 1919 an saß Demharter, dessen beide Brüder im Ersten Weltkrieg gefallen waren, für die Bayerische Volkspartei im Stadtrat und weigerte sich 1933 beharrlich, in die NSDAP einzutreten. Lieber schenkte er fortan nur noch Bier aus, an Freund und Feind, und in Notzeiten Freibier. Er beherbergte Nonnen, die von den Nazis ihrer Lehrpflichten entbunden wurden und plötzlich ohne Unterkunft dastanden. Und er trat dafür ein, dass die Synagoge in Ichenhausen nicht abgefackelt wurde. Demharter war es auch, der als erster mit der weißen Fahne auf die Amerikaner zuging.

Fast täglich schreibt Demharter in gedrängter Schrift und Diktion Briefe an seinen Schwager. Heute sind sie im Besitz seiner Enkel; Gabriele Walter, Kulturreferentin der Stadt, hat sie ausgewertet. Sie zeigen, wie schleichend der Krieg in der schwäbischen Provinz Einzug hält: Einberufungen, Truppendurchmärsche, Rationierungen, Einquartierung - die Küche des Adlerwirts wird Feldküche. Mitte April 1945 wird Ichenhausen Kriegsschauplatz.