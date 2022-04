Cybertrading-Prozess in Bamberg: Vier Jahre Haft für 41-Jährigen

Das Landgericht Bamberg hat einen 41-Jährigen wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs in 90 Fällen zu vier Jahren Haft verurteilt. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, hatte er im Zeitraum von 2018 bis 2020 in einem Callcenter in Sofia gearbeitet und potentielle Anleger auf Cybertrading-Plattformen zu Geldanlagen überredet. Statt die versprochenen Gewinne zu erhalten, gingen die Kunden jedoch leer aus, da ihnen lediglich durch simulierte Charts Gewinne vorgespielt wurden.

Zum Artikel: So erkennen Sie unseriöse Geldanlagen

Urteil nach Geständnis: Vier Jahre Haft und Schadenersatz

Der Angeklagte war voll geständig. Bei dem Urteil kam das Gericht der Forderung der Staatsanwaltschaft in voller Höhe nach. Zudem wurde der 41-Jährige zu Schadenersatzzahlungen an sieben Geschädigte in sechsstelliger Höhe verpflichtet. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, eine Revision ist möglich.

Bereits zehn Festnahmen und sieben Urteile

Insgesamt soll die Gruppe nach derzeitigem Stand bei über 300 Kunden einen Schaden von mehr als 8,5 Millionen Euro verursacht haben. Die Täter haben aus mindestens drei Callcentern in Bulgarien, der Ukraine und Serbien agiert. Seit April 2020 konnten die internationalen Behörden zehn Personen festnehmen. Sieben Verurteilungen wurden bereits ausgesprochen, weitere stehen bevor.

Im Moment laufen zudem Auslieferungsverfahren mit Israel. Dabei soll es sich laut Auskunft der Zentralstelle für Cybercrime um die Hauptdrahtzieher des Anlagebetrugs handeln. Der Prozess gilt als einer der größten in Bayern.