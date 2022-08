Cybertrading: Betrugsfälle in Höhe von zwei Millionen zugegeben

Der 30-Jährige handelte als Mitglied einer international agierenden Bande mit Sitz in Bulgarien, so die Staatsanwaltschaft. Diese soll mit scheinbar lukrativen Geldanlagen Kunden um rund 15 Millionen Euro betrogen haben. Via Telefon über ein Callcenter in Bulgarien soll der Angeklagte zunächst Kunden angeworben und später Bestandskunden dazu animiert haben, noch mehr Geld zu investieren. Mit fingierten Kursverläufen und einer eigens programmierten Software entstand bei den Kunden der Eindruck, ihr Geld würde sich rasch vermehren.

Geständnis unter Tränen

In seinem Geständnis gab der Angeklagte an, er habe bereits mit dieser Tätigkeit aufhören wollen, es aber nicht geschafft, da er selbst unter Druck gesetzt wurde. Unter Tränen gab er zu, die Anleger betrogen zu haben und entschuldigte sich. Er gab an, das Gehalt und die Provision die er bekommen habe, für teures Essen und Luxuskleidung, aber auch für seine Mutter ausgegeben zu haben. Er sagte aus, der Vater habe die Familie im Stich gelassen und er habe sich dafür verantwortlich gefühlt. Da es der Mutter gesundheitlich schlecht ginge, habe er mit einem Teil des Geldes Behandlungskosten bezahlt.

Bande agierte äußerst professionell

Laut Staatsanwaltschaft agierte die Bande äußert professionell und mit hoher krimineller Energie. Nachdem mehrere Anleger ihr Geld zurückgefordert hatten und daraufhin deren Geld plötzlich weg war, erstatteten mehrere Geschädigte Anzeige. In Zusammenarbeit mit den bulgarischen Behörden wurde der 30-Jährige nach Deutschland ausgeliefert. Er war dank seiner guten Deutschkenntnisse der Agent für die hiesigen Kunden. In Fußfesseln wurde er heute Morgen in den Gerichtssaal gebracht.

Haftstrafe zwischen vier Jahren und vier Jahren und zehn Monaten

Das Gericht zog sich mit den Prozessbeteiligten zu einem Verständigungsgespräch zurück. Der 30-Jährige könnte demnach zu einer Haftstrafe zwischen vier Jahren und vier Jahren und zehn Monaten verurteilt werden. Das Urteil soll morgen verkündet werden.