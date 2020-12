Cyberkriminalität? Streit um Querdenker-Demo in Miltenberg

Sabine Balleier (SPD), dritte Bürgermeisterin von Miltenberg, hat am Freitag einen Termin bei der Polizei, um einen möglichen Fall von Cyberkriminalität aufzuklären. Wie Balleier gegenüber BR24 sagte, sei sie vermutlich von Hackern gehindert worden, eine Anti-Querdenker Demonstration zu organisieren. Am 6. Dezember soll zeitgleich zu den Querdenkern in Miltenberg eine Gegendemonstration stattfinden.

Organisation über Facebook

Um einen Auflauf zu verhindern, wollen die Anti-Querdenker kleine Gruppen bilden, die sich unter Einhaltung der Corona-Regeln über die Stadt verteilt dort aufstellen, wo die Querdenker vorbeikommen. Dafür seien in Absprache mit Ordnungsamt und Polizei Plätze ausgewählt worden, wo es nicht zu Gedränge oder Konfrontationen kommen dürfte. Bereits bei der Organisation der Demonstration über Facebook sei der Account der Anti-Querdenker und auch einzelner Teilnehmer gesperrt worden.

Protest gegen Querdenker

Einige Anti-Querdenker seien nun sehr verunsichert. Die Versammlung sei beim Landratsamt angemeldet und mit Ordnungsamt und Polizei abgestimmt. Es gäbe eine immer größer werdende Gruppe von Menschen in Miltenberg, die nicht länger tatenlos zusehen und die Querdenker-Demonstrationen hinnehmen wollen, sagt Balleier. Die Anti-Querdenker hätten sich aufgrund eines Schweigemarschs am 22. November in Miltenberg formiert. Auf diesem Marsch wurde in einer kleinen Gruppe Hitlers "Mein Kampf" beworben.