Cybergrooming: Mädchen in Videochat belästigt

Die aufmerksamen Eltern zeigten den Fall bei der Polizei in Neu-Ulm an: Ein Mann hatte in einem Videochat das Mädchen gebeten, sich vor der Kamera auszuziehen. In diesem Moment kam ein Elternteil des Kindes zufällig ins Zimmer, machte ein Foto von dem Täter, beendete sofort den Chat und zeigte den bislang noch unbekannten Mann an. Es war nicht das erste Gespräch zwischen dem Mädchen im Grundschulalter und dem Mann, wie die Polizei mitteilte. Sie ermittelt jetzt wegen sexuellen Missbrauchs.

Phänomen "Cybergrooming"

Die Polizei kennt dieses Phänomen unter dem Namen "Cybergrooming“. Immer wieder suchen meist männliche Täter über das Internet Kontakt zu Kindern und Jugendlichen und versuchen, sie zu manipulieren und zu kontrollieren. Besonders Dienste, von denen bekannt ist, dass Kinder und Jugendliche sie nutzen, sind für die Täter laut Polizei interessant. Oft stellten die Täter dort den Kontakt her und wechselten dann mit den Kindern auf privatere Kommunikationskanäle wie Messenger oder Videochat-Dienste.

Eltern sollen wachsam bleiben

Die Polizei ruft Eltern im Zusammenhang mit dem Fall aus Neu-Ulm zur Wachsamkeit auf: Mütter und Väter sollten sich regelmäßig mit ihren Kindern über ihre Online-Erlebnisse austauschen, die Kinder über die Gefahren von Cybersex aufklären, technische Schutzmaßnahmen nutzen und verdächtige Kontakte sofort melden.