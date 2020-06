Cybercrime Bayern: 32 Festnahmen nach Durchsuchungen

Im Zusammenhang mit einem illegalen Internet-Handelsplatz haben 232 Durchsuchungen in Deutschland, Österreich und Polen stattgefunden. 32 Personen seien vorläufig festgenommen worden. Dies gab die Zentralstelle Cybercrime Bayern in Bamberg bekannt, die den Einsatz koordiniert hat. In Bayern hätten mit 34 Durchsuchungen die meisten Einsätze stattgefunden.

Durchsuchungen basieren auf 330 Ermittlungsverfahren

Bei den Hausdurchsuchungen seien unter anderem 700 elektronische Geräte, Waffen und Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich sichergestellt worden. Der groß angelegten Aktion lagen rund 330 Ermittlungsverfahren sowie 230 Durchsuchungsbeschlüsse zugrunde.

Über illegale Plattform werden Waffen und Drogen verkauft

Bereits seit August 2019 wird gegen den Internet-Handelsplatz "crimenetwork.co" ermittelt. Auf der Plattform werden den Angaben nach Informationen, Daten, Werkzeuge und Waren ausgetauscht, die aus Straftaten stammen oder für weitere Straftaten dienen. Die Nutzer sollen damit beispielsweise Online-Bestellungen mit fremden Kontodaten bezahlen. Außerdem werde die Plattform für den Online-Verkauf von Betäubungsmitteln, Hacker-Tools, Botnetzen, Falschgeld, illegal beschaffter Konten- und Kreditkartendaten und Hieb- und Stichwaffen genutzt.

BKA hat Administrator bereits festgenommen

Der Administrator sei im Mai vergangenen Jahres festgenommen worden, hieß es weiter. Das Bundeskriminalamt (BKA) habe den damals 26-Jährigen aus Deutschland bei der Einreise gestoppt. Er befinde sich seitdem hinter Gittern. Das Forum sei zeitgleich beschlagnahmt worden.