Cyberangriff: Technische Hochschule in Aschaffenburg offline

Die Technische Hochschule (TH) Aschaffenburg informierte die rund 3.200 Studierenden auf ihrer Internetseite über einen Cyber-Angriff.

Alle IT-Systeme abgeschaltet, kein Internet

Demnach erfolgte die Attacke auf die IT-Systeme offenbar schon am Samstag. Aus Sicherheitsgründen seien am Montagnachmittag alle IT-Systeme heruntergefahren und die Internetverbindung getrennt worden. Aktuell liefen die Arbeiten zur Analyse, so die Mitteilung der TH. Der Lehrbetrieb werde "soweit wie möglich aufrechterhalten", aktuell sei das Arbeiten aber "nur vor Ort und offline" möglich.

Die TH Aschaffenburg war telefonisch oder per Email am Dienstagnachmittag für BR24 nicht zu erreichen.

Wird die Hochschule von Hackern erpresst?

Das Polizeipräsidium Unterfranken hat die Cyberattacke auf die TH Aschaffenburg auf Anfrage von BR24 bestätigt. Informationen zu Art und Umfang der Attacke konnte der Polizeisprecher aufgrund laufender Ermittlungen nicht geben. Auch nicht, ob es möglicherweise eine Erpressung mit einer Lösegeld-Forderung gebe. Aktuell analysierten Forensiker der Kripo Aschaffenburg den Angriff vor Ort. Die Zentralstelle für Cybercrime in Bamberg wurde ebenso informiert, so der Polizeisprecher.

Erneut ist eine Hochschule Ziel von Hackern

Die TH Aschaffenburg ist nicht die erste Hochschule, die von Hackern heimgesucht worden ist. Bereits im November 2021 erfolgte ein Cyberangriff auf die Technische Hochschule Nürnberg. Nach drei Wochen war die IT der TH Nürnberg wieder hergestellt. Zuvor hatte es schon Hackerangriffe auf das Uniklinikum Düsseldorf, die TU Berlin und die Uni Gießen gegeben.

Die Technische Hochschule Aschaffenburg wurde 1995 gegründet. Sie hat zwei Fakultäten (Ingenieurwissenschaften, Wirtschaft und Recht) und bietet dreizehn Bachelor-Studiengänge und sieben Master-Studiengänge. Etwa 3.200 Studenten besuchen die TH Aschaffenburg.