Cyberangriff auf Bayreuther Unternehmen "medi"

Das Bayreuther Unternehmen "medi" ist am Wochenende Opfer eines Cyberangriffs geworden. Eigenen Angaben vom Sonntag zufolge ist der IT-Betrieb stark eingeschränkt. Das wirke sich einer Sprecherin zufolge auf die Telekommunikation sowie die Liefer- und Versandfähigkeit des Herstellers medizinischer Hilfsmittel aus.

Nach Cyberangriff: Krisenteam "unter Hochdruck"

Aus Sicherheitsgründen sei das IT-System heruntergefahren worden. "Medi" hat ein Krisenteam gebildet, das an einer Lösung arbeitet. Ziel sei es, den Geschäftsablauf so schnell wie möglich wiederaufzunehmen. Aus ermittlungstaktischen Gründen teile das Unternehmen keine weiteren Details mit, so die Sprecherin.

"medi" ist Sponsor der Bayreuther Basketballer

Für "medi" arbeiten weltweit rund 3.000 Menschen. Medi stellt unter anderem medizinische Kompressionsstrümpfe, Bandagen, Orthesen und orthopädische Einlagen her. Das Unternehmen ist auch bekannt als Namenssponsor der Bayreuther Basketballer.

Vor rund einer Woche waren die IHK in Würzburg und das Nürnberger Unternehmen "Semikron" Opfer eines Cyberangriffs geworden. Derzeit wird noch an der Sichtung des Schadens gearbeitet.