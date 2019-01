Cyber-Angriffe: Unternehmen oft nicht ausreichend abgesichert

Manche Unternehmen sind nicht ausreichend gegen Angriffe auf ihre Computersysteme abgesichert. Das sagte Oberstaatsanwalt Thomas Goger, der Sprecher der Zentralstelle für Cybercrime in Bamberg, dem Bayerischen Rundfunk am Montag. Man müsse sehr vorsichtig damit sein, die Verantwortung auf die Opfer abzuwälzen, so Goger, aber an der einen oder anderen Stelle schlage man die Hände über dem Kopf zusammen. Teilweise würden Betriebssysteme verwendet, die schon seit Jahren nicht mehr gewartet werden, oder es gebe Schwachstellen, die schon seit Jahren bekannt sind. Ein wirksamer Schutz in die Computersicherheit käme deutlich günstiger als die Nachsorge im Schadensfall.

Über 5.000 Verfahren bei der Zentralstelle für Cybercrime

Die Zentralstelle Cybercrime bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg hat im vergangenen Jahr über 5.000 Verfahren bearbeitet. 14 Staatsanwälte ermittelten unter anderem in Fällen von falschen Online-Shops, dem Handel mit Waffen, Drogen, Kinderpornografie und dem Ausspähen von Daten. Die Zentralstelle Cybercrime Bamberg startete 2015 mit zunächst zwei Staatsanwälten. Mit der Aufstockung des Personals hat sich die Zahl der Verfahren von zunächst mehreren hundert über die Jahre auf mehrere tausend erhöht.

Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren

Derzeit würde sich allerdings auch das Verhalten von Wirtschaftsunternehmen ein "bisschen " ändern. Anders als in der Vergangenheit würden Unternehmen inzwischen bereitwilliger Attacken auf ihre Computersysteme anzeigen. Oberstaatsanwalt Thomas Goger betont, bei Internetkriminalität handle es sich nicht um Jugendsünden, sondern um Straftaten. In der Vergangenheit hätten die Ermittler in verschiedenen Fällen bereits Freiheitsstrafen von vier bis fünf Jahren vor Bayerischen Gerichten erwirkt. Die Straftäter seien meist Einzeltäter, männlich, zwischen 20 und 40 Jahre alt und hätten leicht überdurchschnittliche IT-Kenntnisse. Leider würden heutzutage aber bereits durchschnittliche Kenntnisse ausreichen, um Straftaten mit dem Computer zu begehen, so Goger.