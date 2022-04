Cyber-Angriff auf Pumpenhersteller KSB

Der Pumpen- und Armaturenhersteller KSB ist Opfer eines Cyberangriffs geworden. Wie das Unternehmen, das einen Firmensitz im oberfränkischen Pegnitz hat, am Dienstag mitteilte, konnte der Angriff abgewehrt werden. Es seien keine Server nachhaltig geschädigt worden. Weil alle Systeme heruntergefahren und vom Internet getrennt werden mussten, sei jedoch derzeit ein Arbeiten weder in der Verwaltung noch in der Produktion möglich.

Einwöchige Betriebsruhe

Daher habe das Unternehmen in Abstimmung mit den Betriebsräten eine einwöchige Betriebsruhe bis kommenden Dienstag (19.04.2022) vereinbart. In dieser Zeit sollen die Systeme wieder hochgefahren werden. Ab dem 20. April soll dann ein eingeschränktes Arbeiten wieder möglich sein, hieß es in der Mitteilung. Der Konzern hat seinen Sitz in Frankenthal in Rheinland-Pfalz und hat nach eigenen Angaben insgesamt rund 15.400 Beschäftigte.