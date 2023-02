Curling-WM: Der Nachwuchs sucht seine Weltmeister in Füssen

Zuletzt gab es in Deutschland vor 23 Jahren eine Curling-Junioren-WM, damals im sächsischen Geising. Füssen als Bundesstützpunkt ist aber seit Jahren die Hochburg des Sports, den nur wenige hundert Menschen in Deutschland aktiv betreiben, der aber bei Olympia regelmäßig gute Fernsehquoten erzielt. Im Allgäu tun sich vor allem die Vereine aus Oberstdorf und Füssen hervor.

Füssen als deutsche Curling-Hauptstadt

Die Eishalle in Füssen hat sich als Austragungsort für Curling-Großereignisse bereits mehrfach bewährt. Hier fanden schon Europameisterschaften und 2014 auch die Olympia-Qualifikation statt. Elmar Hiltensberger, Leiter des Organisationskomitees, bestätigt, dass Füssen einen guten Ruf beim Weltverband hat: "So viele betreiben nicht einen solchen Aufwand wie wir, um so etwas auszurichten." Die Veranstalter werben mit tollem Sport und moderaten Eintrittspreisen und hoffen auf guten Zuschauerzuspruch bis zum Finale am kommenden Samstag.

Deutsche Teams mit unterschiedlichen Zielen

Bei einer Junioren-WM dürfen Spieler bis 21 Jahre antreten. Im deutschen Männerteam spielen nur 19- und 20-Jährige. Angeführt von Skip Benjamin Kapp hoffen Felix Messenzehl, Johannes Scheuerl und Mario Trevisiol darauf, den Erfolg des vergangenen Jahres wiederholen zu können. Damals wurde Deutschland Vizeweltmeister. Aber die vier Burschen, die als Team für den CC Füssen spielen, geben bescheiden als Ziel an, mehr Spiele zu gewinnen als zu verlieren. Der Start ins Turnier klappte mit drei Erfolgen optimal.

Deutsche Frauen freuen sich über die Heimatmosphäre

Das deutsche Frauenquartett musste dagegen bis zum dritten Spiel gegen Lettland auf den ersten Sieg warten. Aber die Erwartungen sind auch nicht so hoch wie bei den Männern. Kim Sutor, Sara Messenzehl, Zoe Antes und Elisa Scheuerl sind nämlich nur als Gastgeber für diese WM qualifiziert. Eigentlich spielt das Team bei der zweitklassigen B-Weltmeisterschaft. Aber Elisa Scheuerl beteuert, dass der Heimvorteil das Team stark motiviert: "Mit der Unterstützung ist es voll super. Es ist einfach schön, ins Publikum zu schauen und viele winkende Fans, Freunde und Familie zu sehen."

Curling als Familiensport

Tatsächlich sitzen viele Verwandte auf den Rängen der Eishalle. Curling ist wie kaum eine andere Sportart eine Familienangelegenheit. Mit Sara und Felix Messenzehl spielen zwei Geschwister, ebenso wie Elisa und Johannes Scheuerl. Fast alle aus den beiden Teams kamen durch ihre Eltern, meistens die Väter, zum Sport. Benjamin Kapp wird sogar von seinem Vater Andy Kapp trainiert. Die Brüder Kapp dominierten in den 1990er und 2000er Jahren den Curling-Sport bei den Männern in Deutschland, holten viele Medaillen und wurden auch Europameister. Andy Kapp berichtet, dass sogar sein 78-jähriger Vater immer noch Curling spielt. Also schieben inzwischen drei Generationen die Steine über Eis.

Die Faszination Curling

Schon beim Zuschauen vermittelt sich die Faszination dieser Sportart, in der beide Teams in jedem von maximal zehn Durchgängen (den sogenannten Ends) acht Steine über eine Strecke von mehr als 40 Metern möglichst nah an den Mittelpunkt mehrerer konzentrischer Kreise schicken müssen. Nicht nur Technik und Präzision, sondern auch die richtige Taktik spielen dabei eine große Rolle. Da die bis zu 20 Kilogramm schweren Steine auf dem Eis wegen des Hohlschliffs auf der unteren Seite nicht gerade laufen, können die Spieler die Kurvenfahrt ausnutzen, um sich auch hinter bereits liegende Steine zu platzieren. Viel Erfahrung und ein eingespieltes Team können ausschlaggebend sein. Nur das Händchen darf im entscheidenden Moment nicht zu zittern beginnen…