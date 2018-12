CSU: Zu Guttenbergs beispielloser Rundumschlag gegen Söder

In demonstrativer Eintracht nominierte der CSU-Vorstand am Montag Ministerpräsident Markus Söder für den Parteivorsitz - keine zwei Tage später stört Ex-Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg die vorweihnachtliche Harmonie der Christsozialen: Mit einem beispiellosen Rundumschlag stellt der einstige CSU-Hoffnungsträger die Eignung Söders für das Amt des Parteichefs infrage.

Die CSU müsse sich vergewissern, "wie tragfähig diese Lösung auf Dauer ist und inwieweit sich der neue Parteivorsitzende für diese große Aufgabe eignet", betont der 47-Jährige in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Söder soll auf einem CSU-Sonderparteitag am 19. Januar zum Nachfolger von Horst Seehofer gewählt werden.

CSU-Vorsitz: Söder "muss sich noch entwickeln"

Die neue Harmonie in der CSU stellt zu Guttenberg infrage. "Die weihnachtliche Stimmung, in der man sich jetzt plötzlich gegenseitig preist, kann nicht verdecken, dass in der Partei noch Dinge geklärt werden müssen", betont er - und lässt keinen Zweifel daran, dass er damit in erster Linie die Personalie Söder meint. Zwar bringe der Ministerpräsident "durchaus Elemente mit, die für ein solches Amt" nötig seien. "Aber es gibt Bereiche in denen, er sich noch entwickeln muss, um an jene großen Vorbilder heranzureichen, die er gerne bemüht."

Die großen CSU-Vorsitzenden wie Franz Josef Strauß, Edmund Stoiber oder Theo Waigel hätten sich durch eine große Bandbreite ausgezeichnet, analysiert zu Guttenberg. "Da muss Markus Söder noch hineinwachsen. An das Format eines Franz Josef Strauß’ oder Theo Waigels reicht er bislang nicht heran." Das müsse er aber, wenn er die CSU nicht zu einer Regionalpartei machen wolle.

Zu Guttenberg über Söder: "Brachialer Machtpolitiker"

Zu Guttenberg macht bei Söder sowohl charakterliche als auch fachliche Defizite aus. Ein großer Parteivorsitzender habe auch die Gabe zur Empathie. "Das war in den vergangenen 20 Jahren nicht gerade das herausragendste Wesensmerkmal von Markus Söder." Kritisch sieht zu Guttenberg unter anderem Söders Rolle in der Flüchtlingsdebatte. "Es reicht nicht aus, etwa beim Thema Migration mit einer plumpen Rhetorik zu arbeiten, ein neuer Vorsitzender muss auch die nationale und internationale Dimension des Themas verkörpern." Das geschehe bisher zu wenig.

Söders persönliche Kurskorrektur im Asylstreit im Sommer, als er verkündete, das umstrittene Wort "Asyltourismus" nicht mehr zu verwenden, hält zu Guttenberg für unglaubwürdig. Zwar dürfe man keinem Politiker die Fähigkeit zur Wandlung absprechen. "Aber man darf es nicht übertreiben. Und sicher fällt es vielen schwer, Markus Söder die Wandlung vom geschickten, aber brachialen Machtpolitiker hin zum demütigen Teamspieler abzunehmen. Mir auch", sagt zu Guttenberg.

Zu Guttenberg sieht viele Herausforderungen für Söder

Nachholbedarf hat der designierte CSU-Chef laut zu Guttenberg außerdem in der Außen- und Sicherheitspolitik, der Europapolitik und zudem der internationalen Handelspolitik. "Auch da hat Söder bislang keine Akzente gesetzt." Söder müsse "lernbereit" auch in jene Bereiche vordringen, in denen er sich bisher nicht auskenne. Ein CSU-Vorsitzender müsse auch eine eigene europäische Agenda formulieren und vor allem viel mehr in Berlin präsent sein, wo die Entscheidungen getroffen würden. "Auch das ist eine neue Herausforderung für Markus Söder."

Der Rundumschlag zu Guttenbergs ruft Erinnerungen wach an die CSU-Weihnachtsfeier vor sechs Jahren, auf der Parteichef Horst Seehofer den damaligen Finanzminister Söder vor Journalisten demontiert hatte: Er geißelte Söder als "vom Ehrgeiz zerfressen", attestierte ihm "charakterliche Schwächen" und "zu viele Schmutzeleien". Auch wenn Söder und Seehofer derzeit öffentlich nur Gutes übereinander sagen - ihr Verhältnis gilt als zerrüttet.

Zu Guttenberg: Keine politischen Ambitionen

Der einstige CSU-Shootingstar zu Guttenberg galt vor einigen Jahren selbst als möglicher Kandidat für den CSU-Vorsitz - bis er über die Plagiatsaffäre um seine Doktorarbeit stürzte, als Verteidigungsminister zurücktrat, der aktiven Politik den Rücken kehrte und in die USA zog. Im Bundestagswahlkampf 2017 unterstützte er die CSU immerhin mit mehreren Wahlkampfauftritten.

An ein Comeback in der Politik denkt er nach eigenem Bekunden nicht. "Ich bin weiter bereit, mich an der ein oder anderen Stelle mit meinen dürftigen Erfahrungswerten einzubringen. Aber darüber hinaus gibt es von meiner Seite keinerlei Ambitionen", betont er im "F.A.Z."-Interview. Zugleich macht zu Guttenberg aber deutlich, dass aus seiner Sicht grundsätzlich nichts gegen Rückkehrer in die Politik spricht. Mit Blick auf Friedrich Merz, der sich nach neun Jahren Polit-Abstinenz um den CDU-Vorsitz beworben hatte, betonte der Franke: Er finde es nicht abwegig, "dass man nach einer Pause von der Politik wieder in sie zurückkehrt".