CSU will Steuererleichterungen für Energiesparer

16 Seiten umfasst das neue Klimakonzept der CSU. Vieles darin ist bekannt. Doch es gibt auch neue Ideen. So will die CSU den Kauf energiesparender Haushaltsgeräte kräftig steuerlich fördern: Wer sich höchst energieeffiziente Waschmaschinen, Trockner oder ähnliche Geräte zulegt, soll 20 Prozent der Kosten bei der Steuer erstattet bekommen.

Bis zu 10.000 Euro "Klimabonus" pro Jahr

"Wir wollen einen Steuernachlass für Aufwendungen zum Klimasparen im eigenen Haushalt gewähren: ob bei klimafreundlichen Investitionen in die eigenen vier Wände, energiefreundlichen Haushaltsgeräten oder bei Investitionen für klimafreundliches Heizen", heißt es in dem Papier, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Der "Klimabonus" soll nach dem Willen der CSU bis zu einer Höhe von maximal 10.000 Euro jährlich gewährt werden.

Gefördert werden sollen neben dem Kauf energieeffizienter Haushaltsgeräte auch energetische Gebäudesanierungen an selbst genutztem Wohneigentum und der Austausch alter Heizungsanlagen bis 2030.

CSU will umfassende Klimasteuerreform

Der Vorschlag für eine umfassende Klimasteuerreform ist Teil des Konzepts der CSU, mit dem die Partei in die entscheidende Phase der Berliner Koalitionsberatungen über ein großes Klimaschutz-Paket gehen will. Kerngedanke ist, Anreize für mehr Klimaschutz zu setzen, anstatt beispielsweise eine CO2-Steuer einzuführen.

Weitere Punkte des CSU-Konzepts sind die Absenkung der Mehrwertsteuer auf Bahntickets von 19 auf 7 Prozent, die bundesweite Einführung von 365-Euro-Tickets im öffentlichen Nahverkehr, wie Bayern dies für Schüler und Auszubildende angekündigt hat, sowie die Begünstigung von E-Dienstwagen und eine stärker am CO2-Ausstoß ausgerichtete Kfz-Steuer.

Steuer auf Billigflüge findet sich nicht im Klimakonzept

Die Umlage für erneuerbare Energien soll schrittweise gesenkt, die Pendlerpauschale erhöht werden. Eine "Kampfpreis-Steuer" für Billigflüge, wie sie CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt zuletzt vorgeschlagen hatte, findet sich in dem Papier nicht.

Vorstandsklausur zur Klimapolitik

Die CSU berät heute und morgen auf ihrer Vorstandsklausur in Oberpfaffenhofen und Feldafing über ihren Kurs in der Klimaschutzpolitik. Parteichef Markus Söder macht seit Wochen deutlich, dass er ein Konzept bevorzugt, das Wissenschaftler, Bürger und die Wirtschaft mitnimmt.

Söder setzt dabei neben der nötigen Regulierung auf staatliche Hilfen für Bürger und auf innovative Technologien. Beim Streit um die Reduzierung von CO2 zieht er mit der CDU an einem Strang. Das bedeutet ein klares Votum für den Zertifikatehandel und eine Absage an eine Ökosteuer: "Es gibt eine Fülle von Maßnahmen, sehr sehr gute. Die Kunst wird jetzt sein, sie so abzustimmen, dass sie finanzierbar sind, dass sie für die Bürger vertretbar sind und dass sie auch Effekte erzielen."