CSU will jünger, weiblicher und digitaler werden

Die CSU will nicht nur zur führenden Digitalpartei in Deutschland werden, sondern auch jünger und weiblicher. 75 Punkte umfasst der Leitantrag, der unter Federführung von CSU-Generalsekretär Markus Blume ausgearbeitet wurde.

Die Partei will sich stärker um die Themen kümmern, die den jüngeren Wählern wichtig sind: Klima-, Arten- und Umweltschutz. Künftig soll es in der CSU ein eigenes Forum geben, das sich um genau diese Themen kümmert. Außerdem könnte die bereits in den Landes- und Bezirksvorständen geltende 40-Prozent-Frauenquote auf die Kreisvorstände ausgeweitet werden. Die Posten im engeren Vorstand - Vorsitzende, Stellvertreter, Schriftführer und Schatzmeister – werden sogar paritätisch besetzt, heißt es in dem Entwurf.

Online-Parteimitgliedschaften, virtuelle Sitzungen

Und die Parteivorstände sollen künftig jünger werden: mit einem jungen Vertreter unter 35 Jahren als Vize, im Landesvorstand unter 40 Jahren. Mit der Reform will sich die CSU zur Volkspartei des 21. Jahrhunderts machen, wie es in dem Entwurf heißt – und setzt nun auf ortsungebundene Online-Parteimitgliedschaften, Digitalbeauftragte in den Orts- und Kreisverbänden sowie auf virtuelle Vorstandssitzungen.

Bei der Landtagswahl landete die CSU in der Gunst der Erstwähler nur knapp auf Rang eins, bei der Europawahl sogar deutlich hinter den Grünen.