CSU will im Wahlkampf mit Digitalisierung punkten

Auf ihrem Münchner Digitalkongress will die CSU mit Hilfe von Technologieunternehmen und Start Ups zeigen, dass sie eine moderne Volkspartei ist, die den digitalen Wandel im Freistaat gestalten kann. Aber auch die Ängste von Wählerinnen und Wählern will man ernst nehmen. CSU-Generalsekretär Markus Blume:

"Deswegen gibt es auch eine Weiterbildungsoffensive, damit eben genau das nicht passiert und jemand Angst haben muss, dass er seinen Arbeitsplatz verliert. Das Ziel muss sein, dass sich die Berufsbilder wandeln und jeder die Qualifikation hat, die notwendig ist, um sich in dieser neuen Welt bestmöglich zurechtfinden zu können." CSU-Generalsekretär Markus Blume:

Mit bis zu 500 Euro pro Person sollen Mitarbeiter von kleinen und mittleren Firmen in der digitalen Weiterbildung gefördert werden – damit sie sich notfalls auch um Jobs bewerben können, die im digitalen Umbruch neu entstehen.

Digitalisierung, so Blume, könne auch dabei helfen, Wirtschaft und Umwelt miteinander zu versöhnen. In der Landwirtschaft zum Beispiel, könne die Digitalisierung sicherstellen, dass Böden nicht überdüngt werden.

Familienpolitik vor Sicherheitspolitik

Das Thema Sicherheit und Zuwanderung – vor der Sommerpause noch Hauptkampfgebiet der CSU – rangiert im Wahlprogramm an Position vier. Punkt 1 ist jetzt die Familienpolitik: In zwei Jahren will die CSU hier zum Beispiel die Ganztagsbetreuung für Kinder flächendeckend ermöglichen – ohne dies als Rechtsanspruch zu formulieren wie andere Parteien. Einen Rechtsanspruch soll es aber geben auf einen Pflegeplatz im Alter. Den will die CSU in fünf Jahren garantieren.

Zum Thema Flüchtlinge heißt es: Der Freistaat habe die Asylwende bereits vollzogen - mit eigener Grenzpolizei, Ankerzentren und einem Landesamt für Asyl und Rückführungen.

"Wir haben tatsächlich als einziges Bundesland jetzt einen Weg geschafft, indem wir die Zahl derer, die in unser Land kommen, reduzieren. Und wir finden die richtige Balance zwischen denen, die bleiben sollen und einen wichtigen Beitrag leisten, weil sie integriert sind, weil sie arbeiten wollen und weil sie ein starkes Mitglied unserer Gesellschaft sind – und denen, die weil sie gewalttätig oder straffällig geworden sind, das Land wieder verlassen müssen." Ministerpräsident Markus Söder

Humanität und Ordnung gibt die CSU als Motto ihrer Flüchtlingspolitik im Wahlprogramm aus.Zudem betont die Partei den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Dazu will Söder in seiner Digital-Offensive auch die Fake-News im Internet bekämpfen:

"Wenn ich mir eine normale Bundestagsdebatte anschaue und dann erlebe, was im Netz darüber geschrieben wird, sind das zwei Welten. Ich rate uns intensiver und aktiver dort teilzuhaben und aufzuklären. Das gilt für alle. Wir dürfen nicht einigen Wenigen die digitale Demokratie überlassen." Ministerpräsident Markus Söder

Der Schluss des Wahlprogramms verrät die Hauptstoßrichtung der CSU in den nächsten Wochen: Bayern müsse stabil bleiben, heißt es da. In Mehrparteien-Koalitionen sei rasches Entscheiden schwierig. Das sei das Gegenteil von klaren Verhältnissen.

Wie klar diese Verhältnisse sein werden, wissen wir nach der Wahl 14. Oktober.