CSU will Ausbau des Schienennahverkehrs in Mittelfranken

Die mittelfränkische CSU erklärt die "Mobilität im ländlichen Raum“ zu einem Hauptthema für das Jahr 2019. Bezirksvorsitzender Joachim Herrmann wird heute (3.1.19) Einzelheiten für die Umsetzung dazu bekanntgeben. Dabei soll vor allem der Ausbau an Schienenangeboten zügig und bedarfsgerecht vorangetrieben werden.

Mobilität ist Gesamtaufgabe

Verkehrsprobleme in Ballungsräumen und der Klimawandel machen es erforderlich, das Thema "Mobilität im ländlichen Raum“ voranzutreiben, so die mittelfränkische CSU. Der Bezirksvorsitzende Joachim Herrmann sieht die Umsetzung dieses Themas als eine Gesamtaufgabe. Es müssten regionale strukturelle Maßnahmen in den Bereichen Wohnen, Arbeiten und Ausbilden geschaffen werden, um einen unnötigen Verkehr zu vermeiden. Ebenso gehöre eine Sicherstellung der Grundversorgung vor Ort dazu.

Ausbau der S-Bahn-Verbindungen geplant

Die mittelfränkische CSU hat dazu ein Positionspapier mit dem Titel "Ausbau des Schienenpersonennahverkehrs in Mittelfranken“ verabschiedet. Unter anderem ist hierin die Reaktivierung der Schienenstrecken Gunzenhausen, Wassertrüdingen, Nördlingen sowie Dombühl – Wilburgstetten-Nördlingen vorgesehen, aber auch der Ausbau der S-Bahn-Verbindungen von Nürnberg.