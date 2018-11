CSU-Wahlniederlage: Vom Verlierer zum Gewinner?

Beobachter rechnen damit, dass die CSU im Dezember einen neuen Parteivorsitzenden wählen wird. Lange hat Markus Söder Interesse an diesem Amt von sich gewiesen. Doch nun hat er offensichtlich seine Meinung geändert. Er will wohl für den Parteivorsitz kandidieren.

Angebote mehrmals abgelehnt

Markus Söder hatte mehrfach die Gelegenheit, Parteivorsitzender der CSU zu werden. Horst Seehofer hat ihm die Parteispitze nach der Bundestagswahl 2017 zweimal angeboten. Doch Markus Söder lehnte ab und begründete seine Entscheidung damit, sich ganz dem Amt des Ministerpräsidenten widmen zu wollen.

Kehrtwende in der Frage um den Parteivorsitz

Jetzt aber macht Markus Söder klar, dass er sich durchaus vorstellen könnte, Parteivorsitzender der CSU zu werden. Zu dieser Kehrtwende trägt wohl auch bei, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel ihren Rückzug als CDU-Vorsitzende angekündigt hat. Söder müsste also nicht mehr an einem Tisch mit ihr sitzen und liefe auch nicht Gefahr, Schaden durch die Debatten um ihre Person zu nehmen.

Gewinner trotz Wahldebakel?

Die Wahl zum Parteivorsitzenden hieße für Markus Söder aber in jedem Fall noch mehr Macht. Und das, obwohl auch er die Verluste seiner Partei bei der Landtagswahl zu verantworten hat. Die absolute Mehrheit der CSU ist weg, die Partei verlor gegenüber 2013 mehr als zehn Prozentpunkte.

Schlechte Werte für Söder vor der Wahl

Nicht nur das Wahlergebnis war schlecht, auch bei den Persönlichkeitswerten bleibt Markus Söder in den Umfragen vor der Landtagswahl hinter seinen Vorgängern zurück. Laut infratest dimap ist seine Glaubwürdigkeit im Wahlkampf sogar noch mal zurückgegangen.

Inhaltliche Neuaufstellung?

Vielen in der CSU ist klar, dass es nach dem schlechten Landtagswahlergebnis nicht einfach so weitergehen kann und das Themenspektrum wieder breiter werden muss. Gerade die Umweltpolitik hat Markus Söder in den letzten Wochen immer wieder hervorgehoben. Allerdings ist das Umweltministerium an die Freien Wähler gegangen.

"Der Wähler ist eher programmatisch interessiert. Dass eben eine bessere Politik gemacht wird in einigen Bereichen. Dazu gehört Wohnraum-Politik, Umwelt-Politik. Da muss die CSU nachliefern." Richard Hilmer, Wahlforscher

Neuanfang ohne neue Köpfe?

Reicht die Wahl von Markus Söder zum Parteivorsitzenden für einen Neuanfang der Partei? Andere Kandidaten für den Parteivorsitz haben sich allerdings derzeit noch nicht hervorgetan. Ein denkbarer Gegenkandidat ist Manfred Weber. Er könnte als liberale Ergänzung zum konservativen Söder an die Grünen verlorengegangene Wähler zurückholen, vermutet Wahlforscher Richard Hilmer.

"Für die CSU ist das eigentlich eine ideale Konstellation. Mit diesem breiten Angebot – landespolitisch eher konservativ mit einer liberalen europäischen Orientierung - das könnte durch aus gut zusammenpassen." Richard Hilmer, Wahlforscher

Doch Manfred Weber hat noch eine andere Wahl vor sich: Er will Spitzenkandidat der Europäischen Konservativen für die Europawahl werden – mit Aussicht auf den Posten des Kommissionspräsidenten. Dazu passt der CSU-Parteivorsitz eigentlich nicht.

Gute Chancen für Parteivorsitz

Doch hat Söder genügend Rückhalt in der Partei? Bisher regt sich an der Basis gegen Söders Ambitionen, Parteivorsitzender zu werden, wenig Widerstand. Viele hoffen nach den parteiinternen Querelen offensichtlich einfach auf Ruhe - und glauben, dass es der Partei gut tut, Vorsitz und Amt des Ministerpräsidenten zu vereinen.