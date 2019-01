28.01.2019, 11:09 Uhr

CSU-Vorstand tagt erstmals unter Söder - Seehofer nicht dabei

Der CSU-Vorstand ist in München zu seiner ersten Sitzung unter Parteichef Markus Söder zusammengekommen. Horst Seehofer, den Söder am Samstag vor einer Woche in diesem Amt abgelöst hatte, ist bei der Sitzung nicht anwesend.