CSU-Vorstand nominiert Söder als Spitzenkandidaten

Der CSU-Vorstand hat die Weichen für die Kür von Parteichef Markus Söder zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im Oktober gestellt: Das Gremium nominierte Söder einstimmig, wie Generalsekretär Martin Huber in München sagte. Dies sei ein großer Vertrauensbeweis und bedeute Rückenwind aus dem Parteivorstand für Söder. Vorgeschlagen hatte den Ministerpräsidenten demnach die bayerische Landtagspräsidentin und oberbayerische CSU-Bezirksvorsitzende, Ilse Aigner, die in der Vergangenheit selbst Ambitionen auf das Ministerpräsidenten-Amt bekundet hatte.

Offiziell gewählt werden soll der Spitzenkandidat auf dem CSU-Parteitag am 6. Mai in Nürnberg - an einem klaren Votum für Söder gibt es derzeit aber keinen Zweifel. Meinungsumfragen sahen die CSU zuletzt etwas über ihrem Landtagswahlergebnis von 2018, das Bündnis mit den Freien Wählern hätte derzeit eine stabile Mehrheit.