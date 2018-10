CSU-Vorstand ist weiter gegen Spurwechsel für Asylbewerber

Obwohl sich die CSU-Spitze grundsätzlich einig ist, dass es für arbeitswillige Asylbewerber weder einen Spurwechsel noch eine Stichtagsregelung geben soll, besteht bei der Frage, wie mit abgelehnten, aber gut integrierten Asylbewerbern umzugehen ist, ein Dissens zwischen dem Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) und Bundesinnenminister und CSU-Chef Horst Seehofer.

Dobrindt und Seehofer wollen hart bleiben

Der CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte vor der CSU- Vorstandssitzung, es solle keine Vermischung von Asyl- und Arbeitsmigration geben. Es gehe darum, Arbeitsperspektiven für diejenigen mit Bleibeperspektive zu schaffen. Eine Arbeitserlaubnis soll es für abgelehnte Asylbewerber aber nur geben, so Seehofer, wenn diese nicht abgeschoben werden können, etwa weil ihnen im Herkunftsland Folter drohe:

"Wenn nicht ausgewiesen werden kann aufgrund zwingender Gründe, Gründe, die nicht in der Person des Asylbewerbers liegen, dann sagen doch die Menschen, bevor sie hier rumsitzen, lasst sie arbeiten. Das ist seit langer, langer Zeit meine Position." CSU-Chef Horst Seehofer

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder legt im Freistaat andere Maßstäbe an.

Söder will Asylbewerber in 'Mangelberufen' arbeiten lassen

Integrationswillige Asylbewerber, die in so genannten Mangelberufen arbeiten, sollen eine Bleibeperspektive bekommen:

"Der bayerische Innenminister hat auch klargemacht, dass beispielsweise bei Pflegekräften, im Handwerk, wenn jemand eine Ausbildung hat, das Ermessen so angewendet wird, dass wenn jemand einen Arbeitsplatz hat und integrationswillig ist, dass die Perspektive hier ist und umgekehrt eine beschleunigte Rückführung stattfindet von Leuten, die Straftäter, Randalierer oder Gewalttäter sind." Ministerpräsident Markus Söder

Dazu brauche es keine neuen gesetzlichen Regelungen, so Söder.

Söder hofft auf weniger Gegenwind aus Berlin für Landtagswahlkampf

Mit Blick auf die Koalitionsrunde heute Abend in Berlin, bei der die Spitzen von CDU, CSU und SPD über den Dieselskandal und den Umgang mit abgelehnten Asylbewerbern sprechen, sagte Söder, er wünsche sich "zumindest keinen Gegenwind" in den verbleibenden zwei Wochen vor der Landtagswahl. Vor zwei Wochen hatte Söder noch ehrgeizigere Ziele: da wünschte er sich noch "Rückenwind aus Berlin". Söder ärgert mit Blick auf Berlin zudem, dass dort immer wieder "über gesetzliche Regelungen gestritten, meistens dann wenig entschieden" werde, während wir in Bayern einfach zeigten, wie es gehe.

Horst Seehofer lehnt Verantwortung für Missstimmungen ab

Horst Seehofer will für Missstimmungen und schlechte Umfragewerte aber auf keinen Fall verantwortlich gemacht werden.

"Es ist der modernste Sport im Moment: ich bin an allem Schuld. Jetzt auch an der Situation der SPD. Ich bin an dem schwedischen Wahlergebnis ursächlich, ich bin in Hessen ursächlich, ich bin für alles ursächlich. Das liegt doch auf der Hand, was damit beabsichtigt ist. Wir haben in Bayern Wahlen." CSU-Chef Horst Seehofer

BayernSPD will über Spurwechsel Aslbewerbern Lohnarbeit erleichtern

Die BayernSPD spricht sich dagegen deutlich für einen Spurwechsel aus. Da seien sich die Sozialdemokraten mit Wirtschaft und Handwerk einig, heißt es in einer Mitteilung. Und weiter: Söder und Seehofer schadeten mit ihrer Haltung Bayern.