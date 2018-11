CSU-Vorsitz: Warum es noch spannend bleibt

Zu Fragen nach dem CSU-Vorsitz schweigt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder beharrlich. Er muss sich in diesen Tagen auch gar nicht äußern: Er gilt ohnehin als Favorit für das Amt - und es gibt genügend andere, die das immer wieder betonen. Ob Ex-CSU-Chef Edmund Stoiber, Fraktionschef Thomas Kreuzer oder der Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Stephan Mayer - viele plädieren dafür, die Ämter des Ministerpräsidenten und des CSU-Chefs wieder in einer Hand zusammenzuführen. Auch große Teile der Basis wünschen sich einen starken Mann an der Spitze, damit endlich wieder Ruhe einkehrt in der Partei.

So gilt es für viele als ausgemacht, dass Söder nach dem Chefsessel in der Staatskanzlei auch den CSU-Vorsitz von Horst Seehofer übernehmen wird. Konsens ist aber auch, dass Parteivize Manfred Weber sehr gute Chancen gehabt hätte, wenn er kurz nach der Landtagswahl die Hand gehoben hätte. Hat er aber nicht.

Ist er damit aus dem Rennen? Keineswegs, meint Ex-Parteichef Erwin Huber. "Man sollte Weber nicht abschreiben", zitiert ihn die Münchner "Abendzeitung". Es entspreche nicht den Tatsachen, "einfach zu sagen, Weber steht nicht zur Verfügung".

Weber hält sich Tür offen

In der Tat wirkte Weber in den vergangenen Tagen keineswegs so, als spiele der Gedanke an den CSU-Vorsitz für ihn überhaupt keine Rolle mehr. Die CSU könne nur dann wieder breite Schichten der Bevölkerung erreichen, "wenn es uns gelingt, auch viele Köpfe zu haben, die auch diese Breite repräsentieren", sagte er der "Bild". Ein Argument, dass auch Befürworter der Ämtertrennung gerne in die Waagschale werfen. Für eine Doppelspitze plädieren beispielsweise die früheren Landtagspräsidenten Alois Glück und Barbara Stamm. Sie schätzen Weber als Mann der Mitte und des Ausgleichs.

Der Niederbayer ist seit vergangener Woche Spitzenkandidat der europäischen Konservativen für die Europawahl 2019 und strebt das Amt des EU-Kommissionspräsidenten an. Er hält diesen Posten durchaus mit dem CSU-Vorsitz für vereinbar. "Große Weichenstellungen" für die Gesellschaft würden heute auf der europäischen Ebene entschieden. Deswegen müsse Europa endlich auch eine "normale politische Ebene werden", auf der auch ganz normal Parteipolitik betrieben werde.

CSU-Vorstandsmitglied: Entscheidung noch offen

Auch CSU-Vorstandsmitglied Bernd Posselt hält die Vereinbarkeit der beiden Posten für "selbstverständlich". Seiner Meinung nach ist die Entscheidung über den künftigen Vorsitzenden noch offen. "Ich glaube, dass es alle Beteiligten noch nicht entschieden haben, sondern dass sie miteinander reden werden", sagt er dem BR. Zunächst werde Noch-Parteichef Seehofer sich im Laufe der Woche genau erklären - und sich dann mit "Manfred Weber als dem europaweit stärksten Politiker der CSU" und mit Söder als bayerischem Ministerpräsidenten zusammensetzen.

Ein öffentlicher Machtkampf wie in der CDU um die Nachfolge von Angela Merkel ist in der CSU im Moment unwahrscheinlich. Zu groß ist nach dem Streit der vergangenen Monate die Sehnsucht nach einer einvernehmlichen Lösung.

Weber wirbt für gründliche Analyse

Für Söder war der Parteivorsitz bis vor kurzem gar nicht besonders reizvoll. Er wollte sich lieber ganz auf Bayern konzentrieren, als im Bund um Kompromisse zu ringen. Nach den Entwicklungen der vergangenen Wochen aber heißt es, dass er mittlerweile bereitstünde. Sollte er sein Interesse am Parteivorsitz anmelden, würde Weber wohl nicht gegen ihn antreten.

Weber wirbt indessen für eine gründliche Analyse der Verluste bei der Landtagswahl - und betont, dass für die Diskussion über mögliche Seehofer-Nachfolger bis zum Sonderparteitag Anfang 2019 noch genug Zeit sei. Ein bisschen Spannung also bleibt noch.