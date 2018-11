CSU-Vorsitz: Demonstrative Eintracht statt offener Wettbewerb

Es wirkte wie eine perfekt austarierte Dramaturgie. Während die CDU wochenlang um die Nachfolge von Parteichefin Angela Merkel ringt, arbeitete die CSU das Thema Führungswechsel nach Horst Seehofers sehnsüchtig erwarteter Rückzugsankündigung binnen weniger Tage ab. Die Nachfolgefrage ist entschieden, ehe die Debatte über die Ursachen der Pleite bei der Landtagswahl so richtig begonnen hat.

Nahezu im 24-Stunden-Rhythmus wurden die entscheidenden Schritte vollzogen – jeden Tag eine Schlagzeile. Donnerstag: CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt betont, dass er nicht Parteivorsitzender werden will. Freitag: Horst Seehofer nennt den 19. Januar als Termin für seinen Rückzug von der CSU-Spitze. Samstag: Parteivize Manfred Weber gibt seinen Verzicht auf eine Kandidatur bekannt. Sonntag: Markus Söder bekundet sein Interesse am CSU-Vorsitz. Montag: Söder erläutert öffentlich seine Pläne für die Partei.

Söder scheint alternativlos

Im Gegensatz zum Prozedere der CDU, die auf mehrere Regionalkonferenzen setzt, darf die Basis der CSU erst ganz zum Schluss abnicken, was der Führungszirkel vorab intern abgesprochen hat. Es ist eine Dramaturgie, die Söders weiteren Aufstieg quasi alternativlos erscheinen lässt: Seehofer geht, Weber und Dobrindt stehen nicht zur Verfügung, die Partei verlangt nach Söder - und dieser erhört die Rufe.

Söder geht somit trotz des schlechtesten Landtagswahlergebnisses der CSU seit 1950 gestärkt aus diesem Herbst hervor. Auf dem Sonderparteitag am 19. Januar wird er für den Vorsitz kandidieren – wohl ohne einen Gegenkandidaten. Ein klares Votum dürfte programmiert sein.

Hinter verschlossenen Türen

Dabei hat auch die CSU schon gezeigt, dass sie anders kann: 2007 bewarben sich auf dem CSU-Parteitag gleich drei Kandidaten um die Nachfolge von Edmund Stoiber: Am Ende setzte sich Erwin Huber gegen Horst Seehofer und Gabriele Pauli durch. Seither aber wurden Kampfabstimmungen vermieden: Gab es für einen Spitzenposten mehrere Interessenten, wurde in der Regel so lange hinter verschlossenen Türen verhandelt, bis nur noch ein Kandidat übrig war, der dann einträchtig gewählt oder nominiert wurde. Die CSU beherrscht die Inszenierung der Geschlossenheit.

Auch dieses Mal wollten viele in der CSU einen öffentlichen Wettstreit mehrerer Bewerber vermeiden. Immer wieder wurde darauf verwiesen, dass sich die Partei nach dem monatelangen Streit in der Großen Koalition und der jahrelangen Rivalität zwischen Seehofer und Söder nun vor allem nach einem sehne: Ruhe.

Söder muss Ergebnisse liefern

Zwar ist Söder an der Basis nicht unumstritten - seine Stellung in der CSU ist gegenwärtig aber eine sehr starke. Viele Schlüsselpositionen in der Partei sind mit erklärten Söderianern besetzt. So wird die CSU im Januar aller Voraussicht nach einmal mehr einen Parteitag der demonstrativen Geschlossenheit inszenieren.

Wie lange diese Harmonie anhalten wird, dürfte wesentlich von den nächsten Wahlen abhängen: Das Debakel bei der Landtagswahl kreidete die CSU allein Seehofer an, Söder wurde verschont. Bei der Europawahl 2019 und den Kommunalwahlen 2020 muss Söder aber bessere Resultate liefern. Er selbst weiß nur zu genau: Rückhalt ist in der CSU in der Regel an Erfolg gekoppelt.