CSU-Vize Weber: "Die Grünen nicht verteufeln"

Manfred Weber hat sich nach seiner Niederlage im EU-Machtpoker um das Amt des Kommissionspräsidenten wieder aufgerappelt. "Eine Niederlage ist erst dann eine Niederlage, wenn man nicht mehr aufsteht. Und ich stehe wieder auf", sagte der 47-Jährige der "Augsburger Allgemeinen". Nachdem er sich im Sommer für einige Wochen in seine Heimat zurückgezogen hatte, um sich zu erholen, macht Weber, jetzt mit Vollbart, seit einigen Wochen zunehmend deutlich, dass mit ihm noch zu rechnen ist - nicht nur in Straßburg und Brüssel, sondern auch in seiner CSU.

"Zukunftsmodell" Schwarz-Grün: Weber legt nach

Schon vor gut einem Monat sorgte Weber in seiner eigenen Partei für Wirbel, als er Schwarz-Grün zum "eigentlichen Zukunftsmodell für Deutschland" erklärte. Damit wich er öffentlichkeitswirksam von der derzeitigen CSU-Strategie ab, die Grünen als neuen politischen Hauptkontrahenten bei nahezu jeder Gelegenheit anzugreifen. Und Weber hält an seiner Position fest, obwohl sich CSU-Generalsekretär Markus Blume umgehend von der Äußerung distanziert hatte und CSU-Chef Markus Söder auf dem Parteitag vor einer Woche einmal mehr zur Attacke auf die Grünen blies.

Weber legt jetzt sogar nach: "Wir dürfen die Grünen nicht verteufeln", sagte er in dem Interview. Zwar habe Generalsekretär Blume recht, dass es deutliche Unterschiede zwischen beiden Parteien gebe, denn die Grünen seien eine "Partei der Verbote". Doch Weber betonte auch: "Wo sie mitregieren, geht die Welt eben nicht unter." Die CSU müsse sich vielmehr in der Sache mit der Öko-Partei auseinandersetzen. Die Grünen fordert er auf, vor der nächsten Bundestagswahl klar zu bekennen, "ob sie im Zweifel auch mit den Linken gemeinsame Sache machen würden oder ob sie für eine bürgerliche Politik stehen".

Weber will weiter seine Meinung sagen

Und Weber stellte klar, dass er sich auch in Zukunft ohne Absprache mit der CSU-Landesleitung zu Wort melden will. Die CSU brauche eine klare Führung, und Parteichef Söder mache das ja auch gut. "Aber wir arbeiten auch im Team. Und ich bin stellvertretender Parteivorsitzender und werde mir auch weiterhin Gedanken über die Zukunft der CSU machen. Das ist ja mein Job."

Dass Weber in der Partei nach wie vor große Sympathie genießt, zeigt das Ergebnis, mit dem er auf dem Parteitag vor einer Woche als stellvertretender CSU-Chef bestätigt wurde: Mit 93,48 Prozent erhielt Weber das mit deutlichem Abstand beste Ergebnis aller Vize-Vorsitzenden. Ein Delegierter gab Weber sogar seine Stimme, als der Parteichef gewählt wurde - obwohl nur Söder zur Wahl stand.

Kritik an Sprache und Stil in der Flüchtlingspolitik

Deutliche Kritik äußert der CSU-Vize an dem Kurs, den seine Partei in den Monaten vor der Landtagswahl 2018 in der Flüchtlingspolitik verfolgt hatte: Die Sprache, der Stil, mit dem die CSU zum Teil agiert habe, hätte die Partei laut Weber "fast in den Abgrund gerissen". Die CSU sei keine Partei der Extrempositionen, sondern eine Partei des Ausgleichs und der Mitte. Dass sie ihren Maßstab mittlerweile wieder gefunden habe, hätten "vor allem die Wähler bewirkt", analysiert der Chef der konservativen EVP-Fraktion im EU-Parlament.

Bei der Landtagswahl hatte die CSU 37,2 Prozent erhalten - ihr schlechtestes Ergebnis seit 1950. Spitzenkandidat war damals Markus Söder, die großen Verluste wurden in der Partei aber vor allem dem damaligen Parteichef Horst Seehofer angelastet. Als die Rufe nach Seehofers Ablösung immer lauter wurden, galt Weber neben Söder als aussichtsreichster Kandidat. Der Niederbayer ordnete aber alles seiner Kandidatur für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten unter und erklärte seinen Verzicht auf eine Kandidatur.

Der Bart bleibt dran

Auf seinen Vollbart angesprochen, mit dem er optisch erneuert aus der Sommerpause auf die politische Bühne zurückgekehrt war, warnte Weber vor "Küchenpsychologie": "Für mich war es eher eine Sommerlaune." Er habe den Bart einfach mal wachsen lassen, und seiner Frau und seiner Mutter habe das dann gefallen, schilderte der 47-Jährige. "Nachdem ich also das Okay von den zwei wichtigsten Frauen in meinem Leben hatte, war die Frage geklärt. Jetzt bleibt der Bart erst mal dran."