CSU-Vize Weber appelliert: Im November zu Hause bleiben

Einen Tag vor den Bund-Länder-Beratungen über die aktuellen Corona-Maßnahmen gibt es kaum Aussicht auf Lockerungen. Im Gegenteil. Der stellvertretende CSU-Vorsitzende Manfred Weber meint: "Das Signal für November ist: Wir sollten zu Hause bleiben und Kontakte einstellen." Am "Sonntags-Stammtisch" im BR Fernsehen verglich der Niederbayer die Situation mit den europäischen Nachbarstaaten Österreich, Tschechien und Belgien, wo die Infektionszahlen extrem steigen.

Österreich geht ab Dienstag in einen strengen Lockdown, Belgien verlagert Intensivpatienten in andere Länder, weil die eigenen Krankenhäuser überfüllt sind. Man dürfe die derzeit "stabilere Lage in Bayern" nicht aufs Spiel setzen, sagte Weber. "Es ist wirklich ernst."

Klassisch Weihnachten feiern? "Es liegt an uns allen"

"Wer verhindern will, dass auf unseren Intensivstationen die Krankenbetten und das Pflegepersonal ausgehen, muss jetzt daheim bleiben", sagte der Chef der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament. Und mit Blick auf Dezember meinte er: "Wenn die Welle nicht gebrochen wird, wird es kein normales Weihnachten geben. Das muss jeder wissen. Es liegt an uns allen."

Die Schulen sollen laut Weber möglichst geöffnet bleiben und auch seiner Arbeit sollte man möglichst weiterhin nachgehen können. Damit "das Basisgeschäft unserer Gesellschaft" weiter laufen kann, müsse man sich privat zurücknehmen. Die Bayerische Teststrategie verteidigte er. Dass sich jeder kostenlos testen lassen kann, habe sich bewährt, auch wenn einige Labore jetzt "in Bredouille" kämen.

Sorgen bereiten Manfred Weber hingegen Verschwörungstheoretiker, die bei "Querdenken"-Demos auf die Straße gingen. Sie verbreiteten abstruse Theorien, bei denen die Fakten-Grundlage fehle. "Ich finde, dass man da genauso hart dagegen vorgehen muss wie gegen andere Arten von Extremismus."

Weber: Solidarische Verteilung des Corona-Impfstoffs

Als "Licht am Ende des Tunnels" bezeichnete der CSU-Europapolitiker die Studienergebnisse des Impfstoffs von Biontech und Pfizer. Das Wichtigste sei jetzt aber zunächst ein "ordentliches Zulassungsverfahren". Danach gehe es um Solidarität in Europa bei der Verteilung. Die EU hat sich bereits 300 Millionen Impfdosen gesichert und will diese über eine Quote an die Mitgliedsstaaten weitergeben. Deutschland sei stark genug, sich auch darüber hinaus noch Impfdosen zu verschaffen, meinte Weber. Andere EU-Staaten seien hingegen auf die solidarische Verteilung stärker angewiesen.

Er selbst würde sich gerne sofort nach der Zulassung impfen lassen, sagte Weber. Risikogruppen und Pflegepersonal hätten aber natürlich Vorrang.