CSU-Vize Kurt Gribl: Eindeutiger Auftrag zur Regierungsbildung

Kurt Gribl – Oberbürgermeister in Augsburg und Vizevorsitzender der CSU – erklärte, die Wählerinnen und Wähler erwarteten nach der Landtagswahl zu Recht, dass die CSU stabile Verhältnisse schaffe. Die Partei habe Stimmen verloren, aber auch einen eindeutigen Auftrag zur Regierungsbildung erhalten.

Gribl warnt CSU vor schnellen Koalitionsentscheidungen

Gribl fügte hinzu, dass es die CSU nicht geschafft habe, im bisherigen Nichtwählermilieu zu überzeugen. Festlegungen für Koalitionen sollten laut Gribl heute noch unterlassen werden. Zunächst müsse man mit allen sprechen und verhandeln, die sich der Verantwortung stellen wollten und dafür auch einen Auftrag vom Wähler bekommen hätten.

Nachteile für Augsburg und andere Großstädte?

Für Augsburg werde er weiterhin mit voller Kraft daran arbeiten, dass die bisher erfahrene Unterstützung durch den Freistaat Bayern aufrechterhalten werden könne. Das sei sicher nicht leicht und schon gar nicht selbstverständlich: "Ein künftiger politischer Partner in der neuen Staatsregierung kann seine Interessenschwerpunkte ja auch außerhalb der Großstädte haben." Er setzte aber nach der Landtagswahl weiterhin auf die positive Haltung der CSU-Landespolitik gegenüber Augsburg, teilte Gribl mit. Als künftiger Koalitionspartner der CSU im Bayerischen Landtag werden insbesondere die Freien Wähler gehandelt.

Gribl attestiert CSU gute Arbeit bei Sachthemen

Gribl wies den Vorwurf zurück, die CSU habe im Wahlkampf zu sehr auf das Thema Zuwanderung gesetzt. "Das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, dass in den Sachthemen sehr gut gearbeitet worden ist", sagte Gribl. Als Beispiel nannte der CSU-Politiker Wohnen, Pflege, Familienpolitik und den Bereich Sicherheit und Ordnung.

Gribl: Ton beim Thema Flüchtlingspolitik hat nicht gestimmt

Auch das Thema Flüchtlingspolitik sei richtig gewesen, so der Oberbürgermeister von Augsburg. "Ansonsten wären nicht so viele Wähler zu den Freien Wählern oder zur AfD gewechselt." Er räumte aber ein, dass bei der CSU der Ton nicht gestimmt habe. "Bei der Flüchtlingspolitik ist es allenfalls eine Frage der Tonalität, der Ausdrucksweise und des Umgangs damit, aber nicht mit der Themensetzung." Das rot-grüne Lager sei bei der Landtagswahl insgesamt gleich geblieben, während die konservative Seite sehr viel stärker geworden sei, so Gribl.

Regierungsbildung in Bayern vor Personaldiskussion um CSU-Chef Seehofer

An Spekulationen um die Zukunft von Horst Seehofer wolle er sich nicht beteiligen, so Gribl. "Ich glaube, solche Diskussionen sollten jetzt gar nicht stattfinden, wir haben die Aufgabe, eine Regierung zu bilden."