CSU verabschiedet Klimakonzept und attackiert die Grünen

Der CSU-Vorstand hat die Klimastrategie auf einer Klausur im oberbayerischen Feldafing ohne Gegenstimme beschlossen. Klare Rückendeckung also für Parteichef und Ministerpräsident Markus Söder, der diesen Kurs so vorgegeben hatte.

Söder sagte zum Abschluss der Tagung am Starnberger See: "Wir sind überzeugt und nicht getrieben." Zugleich bezeichnete er das Klimakonzept als ein Angebot etwa an "aktive Klimaschützer, die Lebenssituation zu verbessern" und an "junge Menschen, zu zeigen, dass wir ihre Anliegen auf Augenhöhe annehmen".

Energiesparer sollen steuerlich belohnt werden

Konkret will die CSU den Klimaschutz vor allem durch steuerliche Anreize verbessern. Der CO2-Ausstoß soll durch eine Modernisierung von Haushaltsgeräten und Heizungen, aber auch durch einen Handel mit CO2-Zertifikaten reduziert werden.

Eine erneute Absage erteilte die Partei hingegen einer CO2-Steuer. Denn, so die Begründung: Mit einer Steuer erhöhe man nur die Einnahmen des Staates; mit einem Zertifikat hingegen werde automatisch die Menge an CO2 begrenzt.

Söder sieht zugleich gute Chancen für den Plan, steuerliche Anreize für den Kauf energiesparender Waschmaschinen oder Kühlschränke rasch zu realisieren. Idee ist, dass Käuferinnen und Käufer solcher Geräte 20 Prozent der Kosten bei der Steuer erstattet bekommen. Stärker gefördert werden sollen zudem energetische Gebäudesanierungen.

Tickets für die Bahn sollen billiger werden

Das Konzept greift auch die Forderung des Berliner Landesgruppenchefs Alexander Dobrindt nach höheren Ticketpreisen für Billigflieger auf. Die Position wurde etwas verklausuliert als "nachhaltige Preisgestaltung im Flugverkehr" formuliert. Dobrindt zufolge wolle man nun auf der einen Seite die Mehrwertsteuer bei der Bahn senken und auf der anderen Seite im Luftverkehr für faire Preise sorgen. Zuvor hatte auch Parteichef Söder dem BR gesagt: "Natürlich ist klar, dass das Fliegen etwas teurer werden kann im Vergleich zum Senken der Bahn. Es muss aber in einer engen Verbindung miteinander stehen. Keiner will ja auf Dauer dieses Dumpingfliegen alleine haben."

Söder: Grüne "intellektuell" beim Klimaschutz nicht mehr auf der Höhe

Aber: Das Konzept soll nicht nur als wichtige Grundlage für diese Gespräche dienen. Deutlich wurde auch, dass Söder damit die Grünen auf deren Kernfeldern attackieren möchte. Das machte der Parteichef, der zuletzt auffallend viele Umwelt- und Naturthemen in den Blickpunkt seiner Arbeit gerückt hatte, in Feldafing klar.

Söder bezeichnete die CSU als "neuen Vorreiter in der Klimaschutz-Politik", während die Grünen im Moment "als intellektueller Sparringspartner" beim Klimaschutz ausfielen und nur Einzelmaßnahmen vorschlagen würden, die zum Teil "aus der 70er-, 80er Jahre-Klamottenkiste" stammten.