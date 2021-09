CSU und Grüne: Politikerinnen im Kontrovers-Reality-Check

Um sieben Uhr am Morgen heißt es für die Grünen-Politikerin Jamila Schäfer: Erstmal umziehen. Im Kuhstall von Martin Stadler steigt sie in Gummistiefel, die nicht ihre sind, und wirft sich einen Arbeitskittel über. Auch der gehört ihr nicht. Nebenan warten schon 70 Milchkühe darauf, dass ihre Stallplätze gesäubert werden. Und das ausgerechnet von Jamila Schäfer, die doch eigentlich gerade für den Bundestag kandidiert. Was heute passiert, hat nichts mit dem Leben der 28-Jährigen aus München zu tun. Heute muss sie ihre politischen Absichten einem Reality-Check unterziehen.

Politik an der Realität vorbei?

Wie gut kennen die bayerischen Bundestagskandidatinnen und –kandidaten die Realität der Menschen, die sie im Bundestag vertreten wollen wirklich und was taugen ihre Wahlversprechen? Für die sechsteilige Serie "Reality-Check" des BR-Politikmagazins Kontrovers stellen sich dieser Herausforderung bis zur Wahl pro Woche zwei Kandidaten der Parteien, die schon im Bundestag vertreten sind. In den ersten beiden Folgen werden Jamila Schäfer (B‘90/Die Grünen) und Anja Weisgerber (CSU) mit den täglichen Herausforderungen ihrer potentiellen Wähler und ihren Sorgen konfrontiert.

Die Grüne auf dem konventionellen Bauernhof

Die 28-jährige Jamila Schäfer ist stellvertretende Bundesvorsitzende der Grünen und kandidiert für den Bundestag. Für sie stellt die konventionelle Landwirtschaft einen Faktor dar, der wesentlich mit dem Artensterben verknüpft ist. "Natürlich ist es schon so, dass die industrielle Landwirtschaft - das haben sich die Grünen nicht ausgedacht, das ist physikalisch so, ein wesentlicher Faktor für das Artensterben ist," so Schäfer. "Da muss man schauen, wie bekommt man die Landwirtschaft gemeinsam so gestaltet, dass die Artenvielfalt nicht bedroht wird."