CSU und Freie Wähler wollen an Leipheimer Flutpolder festhalten

Wie geht es weiter mit dem umstrittenen Flutpolder Leipheim? Laut Bürgermeister Christian Konrad laufen beim Wasserwirtschaftsamt Donauwörth noch die Planungen. Auch Gutachten stehen noch aus. „In der momentanen Situation ist sowohl politisch als auch fachlich alles möglich“, erklärt der Leipheimer Bürgermeister Christian Konrad auf BR-Anfrage. Die Kommunalpolitik müsse abwarten, was geschehe – und dann reagieren.

Gutachten stehen noch aus

Günzburgs Landtagsabgeordneter, der CSU-Politiker Alfred Sauter, ist der Meinung, dass keine schnelle Entscheidung getroffen werden sollte. Er plädiert dafür, erst die noch im Raum stehenden Gutachten zu prüfen und auszuwerten. „Ich würde es für unseriös halten, wenn man – ohne die Gutachten gesehen zu haben – sich in irgendeiner Art und Weise festlegt“, sagte er dem BR. Nach der Auswertung der Gutachten hätte man ihm zufolge dann ein klareres Bild, ob der Flutpolder weiter zur Diskussion steht oder möglicherweise komplett vom Tisch ist.

Gründe für die Entscheidung

Manch Flutpolder-Gegner hadert mit der Entscheidung von CSU und Freien Wähler, mancherorts Flutpolder zu stoppen - und in Leipheim nicht. Gerd Mannes zum Beispiel kann diese Linie nicht nachvollziehen. Der Leipheimer hat als Anwohner eine Interessensvertretung gegen den Polder gegründet – und gehört dem neuen Landtag als AfD-Abgeordneter an. Er will nun prüfen, ob es technische und strategische Gründe für die Entscheidung gibt. „Wenn es nur politische Gründe sind, dann wäre es ein Fehlstart für die Koalition“, findet Mannes.

Bedenken der Gegner

In den vergangenen Jahren haben die Leipheimer Flutpoder-Gegner diskutiert, demonstriert und mehr als 12.000 Unterschriften gesammelt, die dem Landtag übergeben wurden. Sie halten das geplante Rückhaltebecken für einen zu großen Eingriff in die Natur, der zum Beispiel den Auwald an der Donau betreffen würde. Bedenken haben sie auch für den Fall, dass das Becken bei einem Hochwasser tatsächlich geflutet wird. Die Anwohner fürchten, dass das Wasser beispielsweise zu schnell versickern und dann von unten gegen die Keller drücken könnte. Außerdem warnen sie vor einer möglichen Verschmutzung des Grundwassers, sollten die Polder zum Einsatz kommen.