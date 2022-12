CSU und Freie Wähler uneins: Für Corona-Maßnahmen entschuldigen?

Jens Spahn hat es schon getan. In seinem Buch "Wir werden einander viel verzeihen müssen" (Heyne Verlag) räumt der CDU-Politiker und ehemalige Bundesgesundheitsminister gleich mehrfach Versäumnisse in der Corona-Politik gegenüber Kindern und Familien ein, die zu den Haupt-Leidtragenden der Lockdown-Politik gehört hätten. "Dafür kann ich nur um Verzeihung bitten."

Mit seiner Entschuldigung für bestimmte Maßnahmen in der Corona-Krise steht Spahn unter deutschen Politikern bisher weitgehend allein da. Aus Bayern gesellte sich nun die Generalsekretärin der im Freistaat mitregierenden Freien Wähler, Susann Enders, dazu - und verlangte öffentlich im Plenum des Bayerischen Landtags von allen politisch Verantwortlichen, sich ebenfalls zu entschuldigen. Ein klarer Appell auch an die CSU-geführte Staatsregierung - für den der Koalitionspartner aber wenig Verständnis zeigt.

"Ich entschuldige mich"

Die Freie-Wähler-Politikerin nutzte am Donnerstag die Landtagsdebatte über den bevorstehenden Winter dazu, auf die Corona-Jahre zurückzublicken: "Ich entschuldige mich für politische Entscheidungen, die aus bestem Wissen und Gewissen in der Corona Ausnahmesituation mit dem Ziel des Schutzes der Gesellschaft getroffen wurden, sich aber rückblickend als falsch herausgestellt haben", sagte sie. Und sie entschuldige sich für Entscheidungen, "die unsere Gesellschaft gespalten haben".

Enders, die auch Gesundheitsexpertin der FW-Fraktion im Landtag ist, betonte, sie erwarte eine solche Entschuldigung von allen politischen Mandatsträgern - von Regierung und Opposition. "So ehrlich müssen wir unseren Bürgerinnen und Bürgern gegenüber sein, damit wir gemeinsam mit der gesamten Gesellschaft durch die kommende Krise kommen."

FW-Generalsekretärin: "Massive Spaltung der Gesellschaft"

Auf BR24-Anfrage präzisierte die FW-Politikerin, für welche Entscheidungen sie eine Entschuldigung für angebracht hält: "Die Massivität der Ausgangsbeschränkungen wurde gerade auch auf juristischer Ebene kritisiert", sagte sie mit Blick auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vergangene Woche. Es hatte die strenge bayerische Maßnahme als unverhältnismäßig eingestuft.

Falsch war laut Enders darüber hinaus: "Inzidenz als alleinige Grundlage für Einschränkungen des gesellschaftlichen Lebens, die Aussage 'Pandemie der Ungeimpften' und damit die massive Spaltung der Gesellschaft." Allessamt Punkte, die auch an die Adresse der bayerischen Staatsregierung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gehen. Doch auch den aktuellen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat Enders im Visier: Ihm wirft sie eine "ständige Verunsicherung der Bürger durch Panikpolitik" allein auf der Grundlage von Vermutungen vor.

CSU sieht keinen Grund für Entschuldigung

Enders war in den vergangenen zweieinhalb Jahren in Sachen Corona-Politik auch mit der Spitze der eigenen Fraktion längst nicht immer auf einer Linie. Punktuell hatte zwar auch Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger sich von Entscheidungen des eigenen Kabinetts etwas distanziert, ansonsten war Enders aber die einzige innerhalb der schwarz-orangen Koalition, die immer wieder öffentlich die Corona-Maßnahmen kritisierte. In der CSU wird sie daher ohnehin kritisch beäugt.

Auch von ihrem jüngsten Vorstoß hält man beim Koalitionspartner nichts. "Ich sehe keinen Grund dafür, dass wir uns entschuldigen", betont der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Landtag, Bernhard Seidenath (CSU), im BR24-Interview. Die Entscheidungen seien in der jeweiligen Situation stets nach bestem Wissen und Gewissen getroffen worden. Alles sei extrem sorgfältig abgewogen und auch mit Experten besprochen worden.

Eine nachträgliche Betrachtung könne manchmal anders ausfallen, sagt der CSU-Politiker. Aber aus der jeweiligen Situation heraus müsse sich die Koalition nichts vorwerfen. "Und deswegen: Wenn man sich nichts vorzuwerfen hat, muss man sich auch nicht entschuldigen." Den politischen Stil der Freie-Wähler-Kollegin will Seidenath nicht direkt kommentieren, sagt aber: "Sich zu entschuldigen, ist immer eine persönliche Geschichte. Man muss nicht dazu aufgefordert werden, dass man persönlich Bedauern äußert."

Holetschek: Damals waren Entscheidungen richtig

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hatte nach dem Urteil der Bundesrichter bei BR24live ausweichend auf die Frage nach einer Entschuldigung reagiert. "Damals war wirklich eine dramatische Situation", betonte er. Es sei darum gegangen, Menschenleben zu schützen. Im Rückblick sei das eine oder andere vielleicht anders zu bewerten. "Aber damals in der Situation Entscheidungen zu treffen, die - glaube ich - waren verantwortbar und auch richtig."

FDP: Jetzt ist die Staatsregierung an der Reihe

Deutlich mehr Zustimmung kommt aus der Opposition. SPD-Fraktionschef Florian von Brunn dankte der FW-Politikerin gleich vom Rednerpult des Landtags aus für ihre Äußerung: "Das fand ich jetzt tatsächlich gut, dass Sie das so deutlich gesagt haben."

Auch der FDP-Gesundheitsexperte Dominik Spitzer lobt auf BR24-Anfrage, "dass sich ein Mitglied einer Regierungsfraktion im Plenum dazu bekennt, dass in den vergangenen Jahren im Umgang mit der Corona-Pandemie Fehler gemacht wurden". Das verdiene Respekt. "Es ist unbestreitbar, dass in der Pandemie Fehler gemacht wurden, auf die wir als Opposition auch damals schon deutlich hingewiesen haben und die nicht unvermeidbar waren." Spitzer zufolge wäre es ein positives Zeichen gegen die wachsende Politikverdrossenheit, sich zu Fehlern zu bekennen und zu entschuldigen.

Das betreffe auch die Opposition, sagt der FDP-Politiker. In der Tat: Im März 2020 hatten auch alle Oppositionsfraktion für die Einführung der ersten Ausgangsbeschränkung befürwortet. "Natürlich waren auch wir nicht fehlerfrei und haben uns manchmal zu unangemessenen Forderungen hinreißen lassen", sagt Spitzer. "Diese habe ich in der Vergangenheit aber bereits mehrmals eingeräumt, jetzt ist die Staatsregierung an der Reihe."