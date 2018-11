"Für ein bürgernahes Bayern" ist das 80-seitige Papier nach BR-Informationen überschrieben. Vorstände und Landtagsfraktionen beider Parteien stimmten heute in München dem in den vergangenen Tagen ausgehandelten Bündnisvertrag zu. Der neue Landtag konstituiert sich morgen. Schon am Dienstag könnte Regierungschef Markus Söder (CSU) von der neuen Koalition im Amt bestätigt werden.