CSU und Freie Wähler: K(l)eine Details aus dem Koalitionsvertrag

Aus den Reihen der künftigen Koalition will niemand Zeitungsberichte bestätigen, wonach es künftig 100 Euro staatlichen Zuschuss für jedes Kind pro Kindergartenmonat geben werde. Auch Meldungen, wonach man sich darauf geeinigt habe, die nächsten fünf Jahre keinen Ausbau des Münchner Flughafens um eine dritte Startbahn anzustreben, wurden nicht bestätigt. Genauso wenig, dass man die sicherheitspolitischen Beschlüsse der bisherigen Staatsregierung, wie das Polizeiaufgabengesetz oder die Grenzpolizei, nicht in Frage stellen werde.

Ein Verhandlungsteilnehmer teilte dem BR mit, die Zeitungsberichte seien aus dem Zusammenhang gerissen. Das gelte auch für die Familienpolitik. Hier könne erst das Gesamtkonzept, das morgen von den Koalitionspartnern getrennt beschlossen werden soll, einen "zutreffenden Einblick in die künftige Familienförderung" geben. Aus CSU-Kreisen hieß es, man bleibe bei der bisherigen Linie und werde vorab nichts zu den Inhalten sagen.

Am Sonntag entscheiden die Parteigremien und die Fraktionen

Nach dem vereinbarten Zeitplan kommen am Sonntagnachmittag (15.00 Uhr) die Landesvorstände und Fraktionen von CSU und Freien Wählern zusammen, um an getrennten Orten über die Koalitionsvereinbarungen zu beraten und dann auch zu beschließen. Für Sonntagabend wurde zu Pressekonferenzen eingeladen, bei denen man das Ergebnis der Beratungen vorstellen will. Am Montagvormittag um 9 Uhr wollen dann der amtierende Ministerpräsident Söder und Freie-Wähler-Chef Aiwanger den Koalitionsvertrag unterzeichnen. Am Dienstag soll Söder erneut zum Ministerpräsidenten gewählt werden.

Geräuschlose Koalitionsverhandlungen

Die Koalitionsverhandlungen verliefen auch wegen der Vorgaben durch die bayerische Verfassung zügig und weitgehend geräuschlos. Schon am Wahlabend des 14. Oktobers hatte sich die Koalition zwischen CSU und Freien Wählern abgezeichnet, weil für eine rechnerisch mögliche Koalition zwischen CSU und Grünen oder auch für eine Koalition mit der SPD zu große inhaltliche Gräben gesehen wurden, die sich nur schwer hätten überbrücken lassen.

Die kommende Koalition bedeutet besonders für Freie Wähler-Chef Hubert Aiwanger das Ziel lang gehegter politischer Träume einer Regierungsbeteiligung. Für die CSU bedeutet die Koalition den schmerzhaften Abschied von der Alleinregierung. Positiv wird allerdings gesehen, dass es auch künftig eine konservativ-bürgerliche Politik geben wird und dass beide Koalitionspartner politisch in Bayern verwurzelt sind, weswegen eine konsequente Politik für Bayern möglich sei und man sich nicht an bundespolitischen Interessen orientieren müsse.

Konzentration auf Bayern

Sollte allerdings Markus Söder zum CSU-Parteichef gewählt werden, könnte es durchaus sein, dass auch die Bundespolitik wieder eine stärkere Rolle spielen wird, weil sich Söder dann auch mit einem neuen CDU-Vorsitzenden arrangieren müsste und auch Verantwortung für die Zukunft der Großen Koalition tragen würde.