BR-BayernTrend: CSU und Freie Wähler ohne Mehrheit

Die CSU hat in Bayern bei der Sonntagsfrage innerhalb eines Jahres massiv an Zustimmung verloren: Wenn schon an diesem Sonntag die bayerische Landtagswahl wäre, käme die CSU laut BR-BayernTrend auf 36 Prozent - zwölf Prozentpunkte weniger als im Januar 2021.

Während für die Christsozialen mit einem Wert von 48 Prozent vor einem Jahr eine Alleinregierung möglich gewesen wäre, hätte gegenwärtig nicht einmal das Zweier-Bündnis mit den Freien Wählern eine Mehrheit: Der Koalitionspartner liegt der repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap zufolge derzeit bei 8 Prozent (unverändert gegenüber Januar 2021).

Minus für Grüne - Plus für SPD, AfD und FDP

Als zweitstärkste Partei sieht der BR-BayernTrend weiterhin die Grünen mit 16 Prozent - trotz eines Minus von drei Punkten. Für die SPD, die vor einem Jahr im Umfragetief steckte, geht es nach ihrem Erfolg bei der Bundestagswahl in Bayern deutlich aufwärts: von 7 auf 14 Prozent. Die AfD legt auf 10 Prozent zu (+3 Punkte), auch die FDP wäre mit 7 Prozent (+4) im Landtag. Die übrigen Parteien, die allesamt nicht im Maximilianeum vertreten wären, kämen aktuell zusammen auf 9 Prozent (+1).

Bei einem solchen Wahlergebnis könnte die CSU entweder mit den Grünen oder der SPD koalieren - oder sie müsste ein Dreier-Bündnis mit Freien Wählern und FDP schmieden. Eine Zusammenarbeit mit der AfD schließen alle anderen im Landtag vertretenen Parteien aus. Bis zur Landtagswahl sind es aber voraussichtlich noch mehr als 20 Monate hin: Gewählt werden soll im Herbst 2023.

Gut jeder Zweite mit Regierungsarbeit zufrieden

Mit der Arbeit der aktuellen Regierungskoalition aus CSU und Freien Wählern ist mit 54 Prozent nur noch etwas mehr als die Hälfe der Bayern zufrieden - vor einem Jahr waren es noch 70 Prozent. Der Anteil der Wahlberechtigten, die die Arbeit der Staatsregierung negativ bewerten, stieg um14 Punkte auf 44 Prozent. Besonders unzufrieden sind neben Anhängern der AfD (83 Prozent) dabei Anhänger der mitregierenden Freien Wählern mit 59 Prozent.

Auch das Corona-Krisenmanagement der Staatsregierung bekommt schlechtere Noten als in den bisherigen Pandemie-Wellen: Mit 47 Prozent (-13 Punkte) ist der Anteil der Zufriedenen erstmals kleiner als jener der Menschen, die den Kurs aktuell negativ bewerten (52 Prozent, +13). Die gegenwärtigen Corona-Schutzmaßnahmen hält knapp jeder Zweite für angemessen (48 Prozent). 28 Prozent sind der Meinung, dass sie zu weit gehen, 22 Prozent plädieren für strengere Regeln.