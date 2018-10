CSU und Freie Wähler: Ein harter Brocken zu Beginn

CSU und Freie Wähler drücken bei den Koalitionsverhandlungen aufs Tempo. Gleich zum Auftakt der Gespräche standen die Finanzen im Mittelpunkt. Die wohl kostspieligste Forderung der Freien Wähler ist die Abschaffung der Kita-Gebühren. Im Wahlkampf hatte die Partei gefordert, Krippen und Kindergärten beitragsfrei zu machen - zumindest für Kinder ab einem Jahr und für eine Kernzeit von fünf Stunden am Tag.

Die Kosten dafür würden sich nach Ansicht der Partei auf rund 500 Millionen Euro jährlich belaufen. Im Wahlkampf rechnete Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger gerne vor, dass das gut 300 Millionen Euro günstiger wäre als das von der CSU neu eingeführte Familiengeld. Außerdem wollen die Freien Wähler einige weitere recht teure Forderungen durchsetzen, wie zum Beispiel Nachbesserungen bei der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge.

Aiwanger: Überall zeichnet sich Lösung ab

In den Verhandlungen dürfte es daher viel um schwarze oder rote Zahlen und Kostenrechnungen gehen. Nach Angaben von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sind sich beide Parteien schon bei der Sondierung grundlegend einig gewesen, dass der Schuldenabbau und ein ausgeglichener Haushalt die Grundlage aller Entscheidungen seien.

Aiwanger beschrieb den ersten Verhandlungstag als sehr konstruktiv und am Thema orientiert. Beide Seiten gingen vernünftig miteinander um und es gebe auch schon Fortschritte: "Wir sind in vielen Themen schon in den Details drin, und es zeichnet sich nach wie vor überall eine Lösung an."

Keine Balkonbilder

Details nannten CSU und Freie Wähler am Ende des ersten Tag der Koalitionsgespräche nicht. Nach den Erfahrungen mit den Jamaika-Verhandlungen in Berlin, haben beide Parteien erst einmal Stillschweigen vereinbart. Es werde keine Balkonbilder und keine permanenten Zwischenstandsberichte geben, hieß es vorab.

Nach einer Pause am Wochenende werden die Verhandlungen am Montag weitergehen. Öffentlich äußern wollen sich die beiden Parteien nach eigenen Angaben erst am Dienstag wieder - dann soll es laut Aiwanger eine "Wasserstandsmeldung" geben, "wo wir denn angekommen sind".

Verhandelt wird im bayerischen Landtag - auf neutralem Boden also. Viel Zeit haben die Verhandlungspartner laut Bayerischer Verfassung nicht: Am 12. November muss die Wahl des Ministerpräsidenten erfolgen. Bis dahin soll der Koalitionsvertrag auf jeden Fall stehen.