Bewegende Trauerfeier für CSU-Umweltpolitiker Göppel

In der Kleinstadt Herrieden im Landkreis Ansbach sind an diesem Donnerstag die Fahnenmasten beflaggt. An allen Landkreis-, Franken- und Bayernfahnen wehen zusätzlich schwarze Stoffbänder. Es ist der Trauerflor für einen beliebten Bürger, Politiker und vor allem Naturschützer. Zum Trauergottesdienst für Josef Göppel kommen Menschen aus nah und fern in die Stiftskirche St. Vitus und St. Deocar. Göppel war in der vergangenen Karwoche mit 71 Jahren unerwartet gestorben.

Joachim Herrmann: "Göppel hat Zeichen der Zeit früh erkannt"

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) kam als Parteifreund zum Trauergottesdienst für den leidenschaftlichen Umweltpolitiker. Herrmann sagte, Josef Göppel habe die Zeichen der Zeit früh erkannt. Er habe "maßgeblichen Einfluss" auf die Heimat und den Landschaftsschutz in Deutschland genommen.

Herrmann räumte dabei offen ein, dass sich mancher in der CSU gelegentlich auch über Göppel und dessen politische Ideen geärgert habe. Denn manchen gingen die Vorschläge des überzeugten Naturschützers zu weit. Herrmann, der auch Vorsitzender des CSU-Bezirksverbandes Mittelfranken ist, fügte hinzu: "Viele waren aber auch begeistert, wie er für seine Überzeugung kämpfte."

BN-Vorsitzender: "Parteizwänge gab es für den Umweltpolitiker nicht"

Göppel war mit 20 Jahren in die CSU und auch in den Bund Naturschutz (BN) eingetreten. So würdigt auch der Landesvorsitzende des BN Bayern, Richard Mergner, den Verstorbenen: "Josef Göppel war ein Politiker, der zu seiner Überzeugung stand und sich nicht von Parteizwängen leiten ließ", stellte der mit der Familie Göppel Befreundete fest.

Entgegen den Positionen von CSU und CDU sei Göppel beispielsweise für ein Tempolimit auf Autobahnen eingetreten und habe gegen eine dritte Startbahn am Münchner Flughafen, wie auch gegen eine Wiedereinführung des Schädlingsbekämpfungsmittels Glyphosat, gekämpft.

Pionier der Landschaftspflegeverbände

Als eine von Göppels "größten Leistungen für den Naturschutz" bezeichnete Mergner die Schaffung der Landschaftspflegeverbände. Diese seien bundesweit ein Erfolgsmodell geworden. Denn die Verbände würden helfen, "Gegensätze zwischen Naturschützern und Landwirten" abzubauen.

Auch würdigte Mergner Göppels frühen Einsatz gegen die Atomkraft und für den Ausbau Erneuerbarer Energien. Als regionale Vertreterin der Landschaftspflegebewegung hielt auch Sibylle Tschunko eine Traueransprache. Göppel habe "wichtige Organisationen für die gesamte Landschaftspflegebewegung" aufgebaut.

Naturschützerin: "Göppel hinterlässt bleibendes Erbe"

Landschaftspflegerin Tschunko würdigte besonders Göppels integrative Stärke. "Er konnte ganz unterschiedliche Menschen zusammenbringen und für seine Ideen begeistern, und er kämpfte hartnäckig und beharrlich gegen alle Widerstände." Mit seinem Einsatz für die Schaffung von Landschaftspflegeverbänden hinterlasse Göppel ein "bleibendes Erbe", so Tschunko.

Göppel gründete 1986 in Mittelfranken einen der ersten Landschaftspflegeverbände in Deutschland. Neben Landwirten und Naturschützern würden hier auch Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker "gleichberechtigt zusammenwirken", erläuterte Tschunko. Diese Drittelparität sei zum Markenzeichen der deutschen Landschaftspflegeverbände geworden. 1993 wirkte Göppel an der Gründung des bundesweiten Dachverbands der Landschaftspflegeverbände mit. Die Schaffung einer europäischen Organisation 2023 wäre das nächste Projekt von Josef Göppel gewesen, so Tschunko.

taz-Journalist schlägt Stiftungsgründung vor

Der mit Göppel befreundete Journalist Bernhard Pötter merkte auf der Trauerfeier an, Göppel sei kein Machtpolitiker gewesen. Vielmehr habe er als fachkundiger Umweltpolitiker überzeugen wollen. In der Unionsfraktion von CDU und CSU im Bundestag habe man Göppel "einen Solitär" genannt. "So einer wird nicht Minister", erläuterte der Journalist von der linksliberalen Tageszeitung "taz". Göppel habe "immer wieder an seiner Partei gelitten".

Pötter merkte zum Abschluss seiner Traueransprache an: Göppel habe zeitlebens Themen vertreten, die "immer noch vor uns stehen". Dies seien die Energiewende und der Klimaschutz. Und der Journalist regte an, man solle eine Stiftung gründen, die Göppels Ideen weiterträgt.

Herriedens Bürgermeisterin liest aus Schöpfungsgeschichte

Es sprachen noch weitere Redner im zwei Stunden dauernden Trauergottesdienst. Die parteilose Erste Bürgermeisterin von Herrieden, Dorina Jechnerer, trug aus der Bibel eine Passage aus der Schöpfungsgeschichte vor, in der beschrieben wurde, wie Gott den Garten Eden anlegte. Angehörige von Josef Göppel, der seine Ehefrau und vier erwachsene Töchter hinterlässt, berichteten, wie der Wald Josef Göppel Halt und Ruhe gab.

Das Gedenkbild für ihn zeigt eine Waldansicht. Auf ihr steht ein Zitat des Dichters Khalil Gibran: "Die Blume geht zugrunde, aber der Same bleibt zurück und liegt vor uns, geheimnisvoll, wie die Ewigkeit des Lebens."