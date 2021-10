CSU übt Selbstkritik: Zu viele Kompromisse mit Merkel

Es war eine besondere Wahlnachlese bei "jetzt red i" im BR Fernsehen am Mittwochabend. Kurz nachdem am Vormittag Grüne und FDP verkündet hatten, dass sie mit der SPD sondieren werden, stellten sich zwei Bundestagsabgeordnete live den Fragen der Bürgerinnen und Bürger. Für die SPD der bayerische Spitzenkandidat Uli Grötsch und für die CSU deren stellvertretender Generalsekretär Florian Hahn.

CSU-Politiker Hahn: Opposition bietet Chancen

Obwohl Jamaika-Koalitionsverhandlungen bisher nicht offiziell ausgeschlossen wurden, sieht Florian Hahn deren Wahrscheinlichkeit als sehr gering. "Nicht regieren macht viel weniger Spaß", sagte er. Auf die neue Rolle werde sich die Union aber "aller Voraussicht nach" einstellen müssen. Nach 16 Jahren Regierungsarbeit biete die Opposition für die CSU jedoch auch Chancen: "Ein Stück weit sichtbarer zu werden mit den Kernthemen."

In den Koalitionen mit der SPD und zuvor mit der FDP seien die Christsozialen auf Bundesebene zu viele Kompromisse eingegangen, meinte Hahn. Als Beispiel nannte er das Thema Mütterrente. Dabei schloss Hahn jedoch auch die Schwesterpartei CDU und Kanzlerin Angela Merkel ein. "Auch da gibt es den einen oder anderen Kompromiss, den wir schmerzlich auch mit der Bundeskanzlerin machen mussten", sagte Hahn.

SPD-Politiker Grötsch: Keine roten Linien

Der bayerische SPD-Spitzenkandidat Uli Grötsch geht ebenfalls davon aus, dass Deutschland in Zukunft von einer Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP regiert wird. "Wir sprechen nicht über rote Linien, sondern gehen mit den allerbesten Absichten in die Sondierungsgespräche und Koalitionsverhandlungen", betonte er. Selbst auf den Mindestlohn von 12 Euro - eine der Kernforderungen der SPD im Wahlkampf - wollte er sich nicht festlegen lassen. Er sei sich aber sicher, dass am Ende eine Politik heraus kommen werde, "bei der die Menschen von ihrer Hände Arbeit leben können".

Jeder Koalitionspartner müsse am Ende "natürlich" Zugeständnisse machen, meinte Grötsch. Es gebe aber eine gute Vertrauensbasis. Es gehe jetzt darum, den Menschen zu zeigen, dass Politik "auch ganz anders sein kann, als man das kennt". Statt aufeinander zu prallen wolle man gemeinsam in die Zukunft gehen und die Menschen mehr beteiligen.

Kompromisse bei Tempolimit, Cannabis und Steuererhöhungen?

Dass alle Parteien von bestimmten Kernforderungen abrücken müssen, zeigt sich auch bereits beim Tempolimit - eines der wichtigsten Themen der Grünen im Wahlkampf. Antonia Heil von der Grünen Jugend in Rosenheim erklärte in der Sendung, dass die Klimaziele insgesamt Vorrang hätten. Das Tempolimit als einzelne Maßnahme könne man aber kippen, damit es mit der Ampelkoalition im Gesamten klappt. Die Zusammenarbeit mit der FDP sehe die Grüne Jugend "mit Zähneknirschen", so Heil. Eine Jamaika-Koalition schloss sie aus.

Auch ein Vertreter der Jungen Liberalen, Marcus Moga, bezeichnete die Ampelkoalition als die richtige Form für tatsächliche Erneuerung. Eine Kernforderung der FDP - keine Steuererhöhungen - ließe sich damit eventuell nicht durchsetzen. Das wäre „natürlich schlecht“, meinte Moga. Aber man komme zugunsten der Koalition eventuell "nicht drumrum".

Die Legalisierung von Cannabis dagegen ist ein Punkt, den sowohl Grüne als auch FDP im Wahlkampf forderten - und der mit der SPD wohl durchgesetzt werden kann. "Da müssen wir endlich zu einer vernünftigen Regelung kommen", meinte der SPD-Abgeordnete Uli Grötsch. "Da wissen wir mit FDP und Grünen zuverlässige Partner an unserer Seite."

Was im Wahlkampf der CSU schief gelaufen ist

Die Sendung fand live in Aschau im Chiemgau statt, eigentlich eine klassische "CSU-Hochburg". Doch auch hier im Wahlkreis Rosenheim stürzte die CSU gegenüber der letzten Bundestagswahl um fast zehn Prozentpunkte ab. Entsprechend enttäuscht äußerten sich CSU-Anhänger in der Sendung.

Man habe vielleicht auf die falschen Themen im Wahlkampf gesetzt, meinte CSU-Mitglied Georg Westentanner. Außerdem sei der Kanzlerkandidat zu spät gekürt worden. Christine Domek-Rußwurm, CSU-Gemeinderätin in Frasdorf, ging noch weiter: "Es war nicht der richtige Kandidat. Ich hätte da schon gerne Markus Söder gesehen."

Vize-Generalsekretär Florian Hahn teilte die Selbstkritik. Die Kernthemen und der Kanzlerkandidat seien zu spät festgelegt worden. Dass die CSU vor allem bei den Frauen Stimmen verloren hat, liegt seiner Meinung nach auch daran, dass "die Partei noch nicht so modern ist wie der Parteivorsitzende". Außerdem sei es nicht gelungen, bei den jungen Wählerinnen und Wählern zu punkten.