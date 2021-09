CSU überklebt Armin Laschet mit eigenem Personal

Wo vorher noch im Großformat das Antlitz des CDU-Kanzlerkandidaten Armit Laschet zu sehen war, lächeln den Passanten und Autofahrern in Schwandorf nun die CSU-Spitzenkandidaten Alexander Dobrindt und Dorothee Bär sowie Ministerpräsident Markus Söder entgegen. Das XXL-Plakat mit Armin Laschet an der vielbefahrenen Wackersdorfer Straße beim Landratsamt ist überklebt worden. Links daneben wirbt nach wie vor SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz um Stimmen.

Werbefirma wechselt Motive

Ist die auffällige Neuplakatierung an der Schwandorfer Hauptverkehrsader womöglich eine Reaktion der CSU auf die gesunkenen Umfragewerte des CDU-Manns Laschet? Nein, versichert ein Sprecher der CSU im Landkreis Schwandorf dem BR. Alle Wahlplakate würden im Rhythmus von 14 Tagen neu beklebt. Eine beauftragte Werbefirma aus Bochum sei dafür zuständig. Dieselbe Firma soll nach Angaben des Sprechers auch für die Plakatwerbung anderer Parteien zuständig sein.

"Ganz normaler Vorgang"

Um einen "ganz normalen Vorgang" handelt es sich auch laut einem Sprecher der CSU-Parteizentrale in München. Während des Wahlkampfes würden in mehreren Wellen neue Motive plakatiert.

Kein zweites Limbach also in Schwandorf: Der saarländische CDU-Ortsverband Limbach-Altstadt will keine Plakate mit Armin Laschet zur Bundestagswahl aufhängen. Dieser sei der falsche Kandidat. Der Ortsverbandsvorsitzende sagte laut Medienberichten, mit Markus Söder hätte man bessere Chancen gehabt.