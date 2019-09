CSU sucht richtigen Kurs in der Klimaschutzpolitik

Am 20. September entscheidet die Bundesregierung und damit die Große Koalition, wie der klimapolitische Kurs Deutschlands aussehen soll. Deshalb will die CSU bei ihrer Vorstandsklausur am 06. und 07. September in Oberpfaffenhofen und Feldafing ihre Linie festlegen.

Dobrindts Strafsteuer für Billigflieger kam bei CSU-Spitze nicht gut an

Parteichef Markus Söder fordert ein abgestimmtes Konzept. Der Berliner Landesgruppenchef Alexander Dobrindt war vor einer Woche mit dem Vorschlag einer Strafsteuer für Billigflieger im Inland nach vorne geprescht. Dobrindt hatte der "Bild"-Zeitung in einem Interview gesagt, dass Fliegen einen "Mindestpreis" haben solle. Auf Flugtickets, die weniger als 50 Euro kosteten, sollte Dobrindt zufolge eine "Kampfpreis-Steuer" entfallen.

Dieser unabgesprochene Vorstoß der CSU-Landesgruppe kam bei der CSU-Spitze ganz und gar nicht gut an. "Die CSU ist und bleibt eine Steuersenkungspartei", stellte CSU-Generalsekretär Markus Blume im Interview mit dem BR klar.

Söder für "versöhnliche" Strategie

Söder will ein Konzept, das Wissenschaftler, Bürger und die Wirtschaft mitnimmt. Das hatte er auch nochmal auf seiner Klimatour auf die Zugspitze am Mittwoch betont:

"Wir brauchen eine versöhnliche, aber auch eine mitnehmende Strategie." Ministerpräsident Markus Söder

Der CSU-Chef setzt neben der nötigen Regulierung auf staatliche Hilfen für Bürger und auf innovative Technologien. Beim Streit um die Reduzierung von CO2 zieht Söder mit der CDU an einem Strang. Das bedeutet ein klares Votum für den Zertifikatehandel und eine Absage an eine Ökosteuer: "Es gibt eine Fülle von Maßnahmen, sehr sehr gute. Die Kunst wird jetzt sein, sie so abzustimmen, dass sie finanzierbar sind, dass sie für die Bürger vertretbar sind und dass sie auch Effekte erzielen."

Einen Teil der zweitägigen Klausurtagung verbringt die CSU-Führung im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, sie hat sich also einen Ort mit Symbolkraft ausgesucht.