CSU-Stimmenkönigin Emmi Zeulner kritisiert Schäuble scharf

Die CSU-Stimmenkönigin Emmi Zeulner hat sich mit 47,8 Prozent der Erststimmen in ihrem Wahlkreis Kulmbach zum dritten Mal hintereinander das Direktmandat gesichert. Im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk hat die 34-Jährige nun erläutert, warum sie dem 79-Jährigen Wolfgang Schäuble "Hinterzimmerpolitik" vorgeworfen hat.

Schäubles Politik sei "wie vor hundert Jahren"

Ihre Kritik richtet sich demnach vor allem an die Führung des CDU-Politikers: "Er hat maßgeblich die Union so dominant beeinflusst, beispielsweise bei der Findung des Kanzlerkandidaten. Das wurde im Hinterzimmer ausgekartelt". Diese Art der Entscheidungsfindung sei "aus der Zeit gefallen", wörtlich sagte sie: "Das sind Entscheidungsfindungsprozesse wie vor hundert Jahren". Der Wähler habe der Union nun deutlich gezeigt, dass sich Parteien auch erneuern müssten und sich solche Hinterzimmerpolitik nicht lohne. Auch wenn sie der Überzeugung ist, dass Ministerpräsident Markus Söder (CSU) der bessere Kanzlerkandidat gewesen wäre, will sie ihre Einschätzung nicht als Kritik an Armin Laschet verstanden wissen. Auch dieser sei ein "guter Kandidat".

Zeulner fordert Reform der Pflege

Zeulner ist nun vor allem eine Reform der Pflege wichtig: "Mein Anliegen ist es, dass Pflegerinnen und Pfleger schnell spüren, dass sich Dinge verändern". So will die 34-Jährige Strukturstränge in der Verwaltung abschaffen, um die Pflege zu entbürokratisieren. Beispielsweise soll die doppelte Kontrolle der Pflege durch Heimaufsicht bei den Landratsämtern und den Medizinischen Dienst verringert werden.

So könne der Aufwand bei der Dokumentenpflicht verringert werden. Auch setzt sich die Bundestagsabgeordnete für sogenannte Community Nurses ein, also Gemeindekrankenschwestern auf dem Land. Vor allem in Zeiten des demografischen Wandels sei es wichtig, dass Pflegerinnen nicht stundenlang im Auto sitzen würden, wenn sie verschiedene Patienten besuchen. Vielmehr sollten Pfleger für ein zugeordnetes Gebiet zuständig sein, um so auch in längerer Beziehung zu den Menschen zu stehen.

Ergebnis der Union im Bund "nicht zufriedenstellend"

Auch die Niederlage der Union bei der Bundestagswahl treibt die gelernte Gesundheits- und Krankenschwester um. Mit dem Ergebnis im Bund und in Bayern ist Zeulner demnach nicht zufrieden. Ihr gutes Erststimmenergebnis kommentierte die Oberfränkin mit den Worten: "Ich bin den Menschen in meiner Heimat unendlich dankbar, dass sie mir zum dritten Mal das Vertrauen ausgesprochen haben".

Schäuble ist "Vollblutpolitiker", verträgt Kritik

Auch der von ihr kritisierte Wolfang Schäuble hat sein Direktmandat im Wahlkreis Offenburg mit 33,1 Prozent der Stimmen gewonnen. Angesprochen auf die Frage, wie ein Treffen zwischen ihr und dem 79-Jährigen in Berlin ablaufen würde, entgegnete Zeulner: "Wolfgang Schäuble ist ein Vollblutpolitiker. Er weiß, dass es so, wie es gelaufen ist, nicht in Ordnung war. Im Hinterzimmer ohne Beteiligung der Basis". Auch Schäuble könne die Wahlergebnisse deuten. Der promovierte Jurist Schäuble sitzt seit fast 50 Jahren im Bundestag.