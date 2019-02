vor 44 Minuten

CSU stellt Bürgermeister in Waging am See

In zwei Gemeinden im Südosten Bayerns fanden am Sonntag Bürgermeisterwahlen statt: In Waging am See und in Bayerisch Gmain bei Bad Reichenhall. In Waging stellt die CSU nun den Bürgermeister, in Bayerisch Gmain kommt es zu einer Stichwahl.