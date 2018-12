CSU: Staat soll für flächendeckenden Mobilfunk sorgen

Die CSU fordert die Gründung einer staatlichen Infrastrukturgesellschaft. Diese soll dafür sorgen, dass Funklöcher geschlossen werden und eine flächendeckende Mobilfunkversorgung in ganz Deutschland gewährleistet ist. Das geht aus einer Beschlussvorlage für die Klausur der CSU-Landesgruppe Anfang Januar in Kloster Seeon hervor, die dem Bayerischen Rundfunk vorliegt.

Funklöcher passten nicht zum Anspruch Deutschlands als eine der stärksten Wirtschaftsnationen der Welt. Die Menschen müssten sich überall in Deutschland auf einen zuverlässigen Mobilfunk verlassen können, heißt es in dem vierseitigen Papier, das die Überschrift "Deutschland an der Spitze halten – Innovationsführerschaft stärken, Innovationsgerechtigkeit schaffen" trägt. Eine staatliche Infrastrukturgesellschaft müsse nun dafür sorgen, dass überall dort, wo Mobilfunkmasten fehlen, welche errichtet werden.

Die Mobilfunkbetreiber sollen aber insofern in die Pflicht genommen werden, dass sie mit einer Anschlussverpflichtung belegt werden und Gebühren zahlen müssen, um die staatlichen Investitionen zu refinanzieren.

CSU will auch staatliche KI-Förderung

Eine staatliche Unterstützung brauche auch die Forschung für künstliche Intelligenz in Deutschland und Europa, deshalb will sich die CSU-Landesgruppe stark machen für ein deutsch-französisches Forschungszentrum für künstliche Intelligenz – und so eine Art Innovationscampus KI schaffen. Der Name: KI-City Europe. Entstehen solle "ein neuer, gemeinsamer Standort aller relevanten Akteure aus Wissenschaft, Bildung, Wirtschaft und Gesellschaft", der "internationale Maßstäbe" setze, heißt es. Die CSU-Politiker haben dabei die Konkurrenz aus den USA und aus China im Blick, wo teilweise mit Hilfe von Investitionen großer Unternehmen oder enormer staatlicher Subventionen zur KI geforscht werde.

Projekt "Talents for Germany"

Um Spitzenforschung hierzulande voranzutreiben, sieht die CSU-Landesgruppe auch ein Projekt mit dem Namen "Talents für Germany" vor: Mittels Anreizen sollen deutsche Wissenschaftler, Gründer und Investoren aus dem Ausland zurückgeholt werden. Außerdem will man weitere steuerliche Anreize für Investitionen in Forschung schaffen. In der Beschlussvorlage für das Treffen Anfang Januar in Kloster Seeon heißt es: "Unser Ziel ist es, das weltweit beste Ökosystem für Forschung, Entwicklung und Investitionen in Deutschland zu schaffen".

Flugtaxis sollen "raus aus den Laboren"

Das Papier behandelt auch die Vorstellungen der CSU zur Mobilität: Über die Weiterentwicklung von so genannten Sharing- und Pooling-Modellen solle der individuelle Personenverkehr gefördert werden, auch die Idee der "Flugtaxis" wolle man voranbringen und diese "rausbringen aus den Laboren in unseren Luftraum".

Die CSU-Landesgruppe trifft sich vom 3. bis zum 5. Januar im oberbayerischen Kloster Seeon zu ihrer traditionellen Winterklausur. Als Gast wird unter anderem die neue CDU-Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer erwartet.