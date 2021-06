CSU-Spitze spricht sich gegen ICE-Werk in Altenfurt aus

Auf einer hochkarätig besetzten Pressekonferenz haben sich führende Vertreter der CSU gegen ein ICE-Werk im Nürnberger Stadtteil Altenfurt/Fischbach ausgesprochen. Dabei bezeichneten sowohl Markus Söder, der hier in seiner Funktion als Parteivorsitzender auftrat, der Bezirksvorsitzende Michael Frieser (MdB), der Nürnberger Oberbürgermeister Marcus König, der Landtagsabgeordnete Karl Freller sowie anwesende örtliche CSU-Vertreter den Standort als ungeeignet, weil der Eingriff in die Natur zu groß und die Lage zu nah an der Bevölkerung sei. Die Bahn plant, bei Nürnberg ein ICE-Werk zu bauen und rund 400 Millionen Euro zu investieren, dabei sollen auch rund 450 neue Arbeitsplätze entstehen.

Bürgermeister König positioniert sich gegen das Werk

Lange hatten die Anwohner der Stadtteile Altenfurt und Fischbach auf eine Aussage der Stadtspitze gewartet. Nun positionierte sich Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) klar gegen das Projekt, auch wenn man in Verhandlungen mit der Bahn schon erreicht habe, dass es deutlich kleiner werden könne, als ursprünglich geplant. Nach den ersten Planungen hätten rund 40 ha Bannwald gerodet werden müssen. König erklärte, sein Bauchgefühl habe ihm die ganze Zeit schon gesagt, dass das Werk an dieser Stelle schwierig werde, aber er habe Zahlen, Daten und Fakten abwarten wollen. Nun, da diese auf dem Tisch lägen, komme er zu dem Ergebnis, es sei hier nicht machbar, "weil wir zu wenig Grün haben, weil es zu nah an der Bevölkerung ist."

Söder erwartet schwierige Standortsuche

Der CSU-Parteivorsitzende Markus Söder bezeichnete den Standort Altenfurt/Fischbach als unglücklich, weil für die Bürger dort eine Kessellage entstehe, weil sich hier außerdem zwei Autobahnen kreuzen. Deshalb stehe er diesem Standort auch mit großer Skepsis gegenüber. Der Freistaat Bayern sei aber bei der Standortsuche außen vor, da die Bahn Bundesangelegenheit sei. In die Planungsverfahren werde Bayern einbezogen, die Bahn und der Bund seien aber diejenigen, die letztlich die Entscheidung treffen werden. Ihm sei aber wichtig, dass das Werk in Bayern gebaut wird. Man müsse jetzt nochmal nach alternativen Standorten suchen, einfach werde es aber nicht, einen geeigneten Standort zu finden.