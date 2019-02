CSU-Sozialpolitiker Huber: Die Tafeln brauchen Unterstützung

Mehr als 200.000 Menschen, die auf Essensspenden angewiesen sind - und das mit steigender Tendenz: Angesichts dieser Zahl stoßen die 169 Tafeln im Freistaat an ihre Grenzen. Nun soll es staatliche Unterstützung geben: Nach Angaben des Ministeriums stehen im Doppelhaushalt 2019/2020 des Freistaats 100.000 Euro pro Jahr zur Unterstützung der Tafeln zur Verfügung.

"Es gab schon länger Gespräche"

Doch ist das genug? Und warum reagiert die Politik erst jetzt, wo es die Tafeln in Bayern schon seit 25 Jahren gibt? Dieser Eindruck täuscht, sagte der Vizechef des Sozialausschusses im Bayerischen Landtag, Thomas Huber (CSU), der Rundschau im BR Fernsehen:

"Wir sind da schon seit längerem im Gespräch. Letztes Jahr fand ein runder Tisch sogar im Sozialministerium statt. (...) Ich habe letzte Woche erst mit dem Vorsitzenden des Landesverbandes der Tafeln Kontakt aufgenommen. Wir haben uns zusammengesetzt, wir haben über die Probleme und Herausforderungen gesprochen, (...) haben auch heute das Thema nochmal aktuell diskutiert und über die Zukunft gesprochen." Thomas Huber, Vizechef Sozialausschuss im Bayerischen Landtag

Mit 7.000 ehrenamtlichen Kräften versorgen die Tafeln an 169 Stellen in Bayern die bis zu 250.000 Bedürftigen in Bayern. Ehrenamt, Wohlfahrtsverbände, Kirchen, Gemeinden und Staat helfen dabei zusammen. Anders würde es auch gar nicht funktionieren, so Huber.

Logistik und Fortbildung sind die größten Posten

Für die Tafeln sei dies eine Riesen-Herausforderung, gerade logistisch: 45.000 Tonnen Lebensmittel würden im Jahr dafür in Bayern bewegt. Eine Aufgabe, für die Unterstützung not tut, so Huber weiter. Ob die angekündigte Finanzhilfe von 100.000 Euro ausreicht? Der Vorsitzende des Landesverbands der Tafeln habe den notwendigen Bedarf dargelegt, so Huber.

"Der ist zum einen beim Aus- und Fortbildungsbedarf der Ehrenamtlichen – Stichwort Hygienevorschriften, oder die Auseinandersetzungen, die möglicherweise zwischen Tafelkunden und auch den ehrenamtlichen Kräften entstehen können. Da muss man auch Konfliktmanagementangebote betreiben – das ist der eine Bereich. Der zweite ist die Logistik." Thomas Huber, Vizechef Sozialausschuss im Bayerischen Landtag

Weiterhin notwendig aus Hubers Sicht: Die Entwicklung der Grundsicherung über die Entwicklung der Grundrente. Die Vorschläge von Bundesminister Heil sind aus Hubers Sicht nicht finanzierbar. Hier sieht der Vizechef des Sozialausschusses weiteren Diskussionsbedarf: Was ist machbar, was ist gerecht? Was kommt auch wirklich bei den bedürftigen Menschen an?